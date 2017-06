Solbakken i Helsingør. Foto: Allan Nørregaard

Send til din ven. X Artiklen: Kolonihaverne og markedslejen Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Kolonihaverne og markedslejen

Debat Helsingør - 21. juni 2017 kl. 10:17 Af Jørgen E. Hansen og Erik Stubtoft Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Debat

Det er lidt absurd at læse, at den kommunale forvaltning endnu en gang - næsten ordret - hiver sit snart 7-år gamle forslag om, at kolonihavernes leje skal beregnes efter »markedsværdien« - og at kolonisterne skal betale en »markedsleje«.

Da Statsforvaltningen for 7-8 år siden havde givet kommunen stikordet »markedsværdi« satte den daværende borgmester, Johannes Hecht-Nielsen (V) straks sine embedsmænd til at finde ud af, hvordan han kunne få fingre i de mange nye indtægter. De tog kontakt til en lokal ejendomsmægler, der øjensynligt ikke havde noget kendskab til kolonihaveverdenen til at give et bud på,hvad markedslejen skulle være. Ejendomsmægleren spurgte derfor i Øst og Vest. Han endte med at give et fuldstændig uanstændigt svar til kommunen - efter en umulig sammenligning mellem en kolonihave i Helsingør og et veludstyret sommerhus i Dronningmølle!

Ejendomsmægleren fremkom med et regnestykke der viste, at i gennemsnit betalte kolonisterne i Helsingør kommune mellem kr. 1,66 til kr. 2,51 pr. kvm/år. Han og embedsmændene foreslog, at »markedslejen« burde være mellem 18,7 og 25,3 pr. kvm/år. Det ville betyde havelejer på omkring 15.000 kr/år. På det tidspunkt var havelejen et sted mellem 1.000 og 1.500 kr/år.

Den galej gik Byrådets flertal ikke med til. De endte med at fastslå, at en rimelig leje for en kolonihave i Helsingør nok var 5,00 kr/kvm/år. Det skabte ro i kolonihaverne, som siden hen har fået aftalt moderate stigninger i deres haveleje.

Men - om ikke selvsamme forslag igen dukkede op i embedsmændenes forslagsbunke op til budgetforhandlingerne om 2017-budgettet. Igen med nøjagtig de samme beløb og samme argumentation om markedsleje og markedsværdi. Den næsten nye borgmester, Benedikte Kiær, sagde da om forslaget, at »kolonihavefolket skal betale mere i leje end i dag« - og foreslog så, at havelejen kun skulle være det halve af markedslejen.

Og igen igen - om ikke selvsamme forslag om markedsleje dukker op i embedsmændenes forslagsbunke her op til budgetforhandlingernne om 2018-budgettet. Igen med samme tal og argumentation. Denne gang taler vi om stigninger på 1.000 pct. skriver HD. Tag det roligt, siger borgmesteren. Det er ikke vedtaget - endnu kunne hun have tilføjet. Men hun synes vist stadig, at havelejen er for lav - selv efter de aftalte mere normale reguleringer (læs: stigninger) har fundet sted.

Det der med markedslejen volder stadig kvaler, for hvordan kan man fastsætte en markedsleje for en kommunal grund med kolonihaver, som ikke kan sælges hverken til erhverv eller boligbyggeri? Embedsmændenes forslag blev derfor igen igen kasseret og kommunen fandt andre måder at belaste havekoloniernes økonomi på.

Nu skriver embedsmændene i deres 2018-oplæg: »....væsentligt under markedslejen« og borgmesteren istemmer: »Vi er meget langt fra markedslejen«. Må vi have lov til at spørge: hvilken markedsleje!

Det vil være en hån mod kolonisterne, hvis Byrådet igen skal drøfte det embedsmandsforslag vel vidende, at grundlaget for forslaget tidligere er afvist som ubrugeligt af Byrådet - og at det heller ikke kan lade sig gøre at sammenligne med andre kolonihaver f. eks. I København og Gentofte. Forholdene og vilkårene er vidt forskellige.

Hvis kolonisterne i vores lokale haveforeninger skal pålægges en større haveleje er der kun en anstændig vej at gå: Indbyd kolonisternes bestyrelser til et møde, forklar dem, at der skal bruges penge til skattelettelser og noget velfærd - og få så landet en fornuftig aftale med dem om haveleje, vilkår og pligter for både dem og kommunen.

Iøvrigt nu vi er ved det med havekolonier og betaling. Måske er der penge at hente ved at finde ud af, hvor mange kroner, som lejerne i Julianelund ikke har betalt af ejendomsskatter, grundskyld, afgifter for renovation mv. gennem årene. Også her kan der vel findes en rimelig løsning - desuagtet, at kommunen har set gennem fingre med ulovlighederne (fast bopæl, for store bygninger mv.) og desuagtet, at beboerne har vidst, at det var ulovligt.

relaterede artikler

Budget vedtaget: Bibliotek skal lukkes 03. oktober 2016 kl. 21:47

Kolonihave-leje er slet ikke så billig endda 01. september 2016 kl. 04:34

Husleje-chok måske på vej til kolonihaveejere 11. juni 2016 kl. 10:35