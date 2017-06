Kolonihaveforeningen Pindemosen er en af foreninger i Helsingør, der vil blive ramt af chokstigningerne. Foto: Allan Nørregaard

Kolonihaverne og markedsleje

Debat Helsingør - 22. juni 2017 kl. 08:15 Af Peter Kirkeby, Trykkerdammen, Helsingør Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

DEBAT:

Kolonihave-ideen er under angreb - og igen fremført af den borgerlige fløj - der gennem en misforstået misundelses-nidkærhed, ønsker at "den jævne og almindelige" lønmodtager bare kan tage sig sammen, og komme til lommerne, hvis de ønsker sig en have. Det er vist sådan nogenlunde god liberal politik.

Læs også: Kolonihaverne og markedslejen

Derfor er det fint og befriende, at Erik Stubtoft og Jørgen E. Hansen udformer et læserbrev med henblik på at fremme opmærksomheden omkring den uretfærdighed, som den liberale politiske fløj har sat i bevægelse. Men desværre hopper kæden af, og fornuften taber terræn for de ellers fornuftige herrer.

De påstår i deres harme over den politiske uretfærdighed, at ejerne i ejerforeningen Julianelund ikke skulle have betalt skat gennem mange år, men her taler de så mod bedrevidende.

Ejerne af grundene i ejerforeningen Julianelund betaler skat på lige fod med andre grundejere, idet de er ejere at et stykke jord, som vurderes på samme måde, som alle andre grunde i Helsingør. Såfremt der skulle herske tvivl herom, kan man blot søge på internetsiden: www.ois.dk, og søge på Julianelund under Helsingør kommune og her konstatere, at der opkræves skatter af grundejerne.

Skatten omfatter IKKE betaling for vejbelysning og omfatter IKKE betaling for vandledningsafgif, men omfatter ud over den almindelige ejendomsskat betaling for renovation.

Julianelund har gennem mange år været en torn i øjet på selv fornuftige mennesker, men selv om en fejlagtig antagelse gentages gang på gang, bliver det aldrig sandhed. Nogle gange kunne man ønske, at forstandige mennesker søgte at få bekræftet deres antagelser - som alene bygger på tror og mene-udsagn - fremfor at viderebringe fejlagtige antagelser og løgne.

Julianelund adskiller sig fra den almindelige kolonihave på den måde, at grunden er ejet af grundejeren og IKKE lejet. Grundene er mellem 800 og 1200 kvadratmeter, hvor den lejede kolonihave, i henhold til Kolonihaveloven ikke overstiger 400 kvm.

Fornuftige menneskers vildfarelse skader fortsat ejerforeningen Julianelund i deres bestræbelser på at få lovliggjort deres grunde, nu da Trafikkorridoren omsider er nedlagt.

