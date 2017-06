Kassen er åben

FC Helsingør har fået uhindret adgang til kommunekassen, mener læseren. Foto: Claus Birch/Foto: Claus Birch

Debat Helsingør - 17. juni 2017 kl. 20:12 Af Jørgen Bodilsen, byrådskandidat for Enhedslisten Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Jeg vil ikke alene ønske FC Helsingør tillykke med, at de er rykket op i super ligaen, men også, at de samtidig har fået overdraget nøglen til kommunekassen., som divisionsforeningen nu råder over.

Nu er vi lang tid blev fyldt med historier om, at Stadion på Nordre Strandvej var håbløs at få ombygget/renoveret til en bedre standard. Borgmesteren har gang på gang sagt, at det var totalt nedslidt, trafikken ville bryde sammen på Nordre Strandvej og stoppe lokalbanen, hvis der kom lys på bare 500 lux.

Nu ligger der en godkendelse fra divisionsforeningen, nogle små ændringer så kan der nemt spilles super liga kampe på stadion på Nordre Strandvej. Så alle historierne om Nordre Strandvej var ikke andet end "salgs argumenter" for at få en nyt stadion og derefter sælge vores grønne kulturarv til boligbyggeri.

Og historierne forsætter med, at pengene kommer retur på den positive omtale, kommunen får. Nu er der undersøgelser, der viser det modsatte. Men tilhængerne af professionel fodbold mener, at hvis de gentager postulatet nok antal gange, bliver det til en sandhed.

Forløbet stiller et stort spørgsmålstegn ved de oplysninger, der ligger til grund for beslutningerne, at fortolkninger og fremlæggelse har haft det formål at få en bestemt beslutning igennem.