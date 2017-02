Jeg handler ikke i strid med reglerne

Peter Poulsen(S).Foto Lars skov Foto: Lars Skov

Debat Helsingør - 09. februar 2017 kl. 11:45 Af Peter Poulsen, byrådsmedlem(S)

I avisen den 8. februar skriver Jan Flintrup og Ken Torpe Christoffersen fra Living Invest om mit standpunkt i sagen om Ilse Jacobsens tilladelse til at drive virksomhed i Ålsgårde.

Jeg er glad for, at vi er enige om, at vi skal finde en løsning for virksomheden. Vi skal ikke risikere, at en virksomhed med vigtig markedsføringsværdi for vores lokalområde og et pænt antal arbejdspladser skal flytte ud af kommunen.

Men enigheden hører også op på et tidspunkt. For jeg vil ikke handle i strid med reglerne, som de to påstår.

Det, vi har gjort på mødet i Teknik-, Miljø- og Klimaudvalget i går, er præcis det, som Natur- og Miljøklagenævnet har anvist os: Vi skal træffe en ny afgørelse og sørge for, at der bliver gennemført en partshøring. Det var den manglende partshøring, som gjorde, at nævnet underkendte vores tidligere dispensation til landzonetilladelse. Nu prøver vi igen. Vi udfordrer reglerne, men handler ikke i strid med dem.

For mig handler det om at være pragmatisk. Vi skal se på den konkrete situation og finde fornuftige løsninger. Det synes jeg netop, vi prøver i denne her sag.

