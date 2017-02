Mette Lene Jensen, V, 46 år

Ja tak til faglokaler

Debat Helsingør - 03. februar 2017 kl. 08:30 Af Mette Lene Jensen, byrådsmedlem for Venstre Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Debat

Et produktionskøkken eller opgradering af faglokaler til eksamensfag ? Den prioritering stod Byrådet med på mandagens møde, da der ikke er afsat midler nok til at realisere begge projekter.

I Venstre synes vi om begge projekter - men skal vi prioritere, er vi ikke i tvivl. Vi prioriterer klart rammerne for skolernes faglighed først og derfor en opgradering af faglokalerne højest.

Derfor fremsatte jeg på vegne af Venstre et forslag om at bytte om på prioriteringerne af de to projekter, så faglokalerne tilgodeses først.

Jeg er derfor umådelig glad for, at der var flertal for mit forslag i Byrådet om at vælge at prioritere at få opgraderet rammerne for faglokalerne først

Alle partier taler jo ofte taler om at ville skolerne det bedste og om, at skabe de bedste rammer for fagligheden, så mit forslag var en oplagt mulighed for gøre ord til handling - at prioritere rammerne for fagligheden. Trods modvilje mod mit forslag i fagudvalget, hvor kun DF støttede op om mit forslag, valgte de fleste partier heldigvis at følge trop på Byrådets møde mandag aften. Tak for det - det tror jeg, rigtig mange elever bliver glade for.