Bekymrede borgere mødte i stor stil op til borgermødet om det nye stadion. Foto: Andreas Norrie

Indsigelse mod lokalplan 1167 og tilhørende miljøvurdering

Debat Helsingør - 07. marts 2017 kl. 20:45 Af Svend Algren, Nordre Strandvej, Helsingør Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Helsingør Kommune har på forskellig måde fremhævet værdien og betydningen af de sammenhængende grønne områder langs strandvolden bag Marienlyst Slot og de kulturhistorisk vigtige spor der knytter sig til disse. Den landskabelige sammenhæng i disse friarealer har været forstået og beskyttet af skiftende byråd lige siden 1920'erne, på trods af byens stadige vækst i samme periode. Den rekreative værdi af disse bynære arealer er faktisk blevet væsentligt forøget med tiden. Hertil kommer at de indgår i nationalparken Kongernes Nordsjælland og derfor naturligvis ikke bør bebygges.

Læs også: Stadionprojektet bør standses

Det ville derfor være forventeligt, at også det siddende byråd ville gøre sit yderste for fortsat at beskytte dette landskabstræk og at man derfor ville insistere på at renovere og modernisere det eksisterende stadion anlæg, om overhovedet muligt.

Desværre har ønsket om et 'prestigeprojekt ' overskygget en rationel og objektiv vurdering af mulighederne herfor. Det er tydeligt, at man har fokuseret på at følge FC Helsingørs ønske om et nybygget stadion og derfor kun overfladisk har vurderet mulighederne på Ndr. Strandvej.

Den beredvillighed hvormed man accepterer problemstillingen omkring belysningsmasterne og evt. blænding på Ndr. Strandvej, som uløselige problemer, står i skærende modsætning til den lethed, hvormed man bagatelliserer de samme og alvorligere problemer ved det ny stadionanlæg.

Den i planloven krævede Miljøvurdering, som her er udført af ingeniørfirmaet Niras, danser i bemærkelsesværdig grad let hen over trafik- støj- lys- og miljøpåvirkninger - med samme tilbagevendende konklusion: 'ikke i væsentlig grad'. Den fremstår desværre derfor som et bestillingsarbejde, som blot har skullet sikre uhindret fremdrift af stadionprojektet.

Med planlægningsmyndigheden og det monopol, som denne indebærer, må også følge et ansvar for at blotlægge alle konsekvenser og følgevirkninger af planen. Såsom virkningerne af forøget trafik, forhøjet støjniveau, visuelle påvirkninger, samt forventede yderligere indgreb, også selvom disse ligger udenfor lokalplanens afgræsninger.

Det forhold at der her er tale om en 1.etape, burde yderligere forpligte til at orientere om forventede anlægsarbejder ved de følgende etaper (f.eks. uundgåelige terrænreguleringer og rydninger langs Gl. Hellebækvej for anlæg af cykelsti og fortov), men herom tier såvel lokalplanen som miljøvurderingen, det nævnes blot i redegørelsen.

På grund af det kommende kommunevalg og ønsket om at kunne bruge det ny stadion i valgkampen, har byrådsflertallet, efter min mening, tilsidesat sin forpligtigelse til at informere ordentligt, forundersøge ordentligt og miljøvurdere ordentligt.

Byrådet bør give sig god tid til at vurdere de sikkert mange indsigelser og opgive hastværket. Det er afgørende at vi får den rigtige løsning på stadionspørgsmålet. Hastværk er lastværk.

