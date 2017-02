Der kommer til at forsvinde en mængde parkeringspladser efter salget af den gamle Teknisk Forvaltning Foto: Allan Nørregaard

Hvorfor kun enten eller?

Debat Helsingør - 08. februar 2017 kl. 14:14 Af Michael Mathiesen, byrådsmedlem(K), Espergærde Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

I et læserbrev kommenterer Kjeld Damgård, vores ideer til løsning af forskellige parkeringsudfordringer i området omkring Espergærde Havn.

Kjeld som er formand for Espergærde Byforening slutter sit læserbrev med konklusionen: Der er kun en varig løsning, nemlig at reducere byggeriet på Mørdrupvej, og bruge arealet til parkering.

Men hvorfor bruge begrebet enten/eller? når man kan bruge Både/Og. Vores ideer er blot oplæg til debat, og et indspark til hele diskussionen om parkeringsmuligheder i vores fantastiske by.

Jeg er udmærket klar over at parkering på Kirkestranden måske er et håbløst foretagende, men hvorfor ikke prøve? Hvorfor ikke tage kampen op og prøve at finde en løsning hvor vi i samarbejde med Skov og Naturstyrelsen vrider nogle pladser ud af området, der hvor det er muligt?

Jeg og mine Konservative kolleger mener selvfølgelig ikke at Kirkestranden skal smadres af parkering, den skal selvfølgelig fortsat være det smukke rekreative åndehul den hele tiden har været, men kunne sagtens bruges til meget mere end den gør i dag. Hvis det ender med 5 parkeringspladser i et hjørne oppe ved Strandvejen, er vi da trods alt, nået et stykke af vejen.

Lad os nu lege med tanken om at Skov og Naturstyrelsen kun kan gå med til en dispensation hvor bådtrailere kan opbevares i kortere tid, så har vi da i det mindste løst det problem der f.eks. opstår når sejlklubbens gæster skal af med deres grej, mens det store pinsestævne afvikles.

Tænk nu hvis Skov og Naturstyrelsen kan se ideen i at skabe 40-50 parkeringspladser bag kirken og ved rensningsanlægget. Området bliver alligevel brugt til parkering, ved de store Bryllupper og begravelser, hvor biler på kryds og tværs bliver smidt hvor der er plads. Lad os dog prøve at få en dialog i gang, og lege med ideen om at en grus parkering bag skovløberens hus kan løse noget af det problem.

Med hensyn til parkering ved Mørdrupvej, er der også muligheder hvis vi forlænger den nuværende parkering langs Mørdrupvej. Jeg gætter på at det vil skabe ca. 15 pladser mere, og hvis nu man kunne "stjæle" en meter af grunden, til parallelparkering, så kunne man måske tredoble dette tal.

Jeg synes det vil klæde Espergærde Byforening, at ændre retorikken fra løbesedler med overskriften "Rygterne siger..." til f.eks. "Borgerne siger..."

På løbesedlerne skydes der på byrådets politikere, som blandt andet beskyldes for at være ligeglade med kommuneplan og befolkningens indflydelse i øvrigt.

Til det kan jeg kun sige, at det langt fra er tilfældet, og det er efter min mening, et til lejligheden opfundet RYGTE.

Vi er som lokale politikere udmærket klar over udfordringerne, og vil med vores ideer blot være med til at løse nogle af dem.

Jeg stiller derfor gerne op til en "Parkerings walk and talk" i det gamle Espergærde, som jeg elsker mindst lige så meget som jer.