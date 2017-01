Hvorfor har byrådet ikke et uvildigt udviklingssekretariat ?

Debat Hvor vil det være et nybrud på den politiske agenda i Helsingør, hvis det af mange læserbrevsskribenter efterlyste kvalitetsstempel, eller mangel på samme, nemlig ønsket om en stadsarkitekt kunne blive et tema i den kommende valgkamp.

Lige som den sociale ombudsmand i kommunen har været en praktisk kvalitet og hjælp, når mennesker er faret vild i den kommunale sagsjungle, så kunne en byudviklings chef eller stadsarkitekt, med et lille sekretariat, være med til at kvalitetssikre forskellige ønskede udviklinger i kommunen.

Måske skulle et sådant embede, fri fra den eksisterende administration, have en lille støttegruppe til et månedligt møde, bestående af eksempelvis advokat Anders Drachmann og murermester David Nilsson, samt en repræsentant for Danmarks Naturfredningsforening, måske også direktør Stine Johansen.

I stedet for som nu, hvor borgmester og Jens Bertram tilsyneladende er enerådende som smagsdommere i Helsingør. Her kunne en arkitektfaglig person, der også kan holde på en blyant, og samtidig være i besiddelse af en rumlig sans, blive den der kunne sikre Helsingør mod tilfældige byggerøvere, gennem nogle relevante byrumsanalyser. Analyser, der kunne vise, hvilke konsekvenser et styret nybyggeri ville have for omgivelserne.