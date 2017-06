Hvor skal stadionpenge komme fra

Dette tal betyder, at hver hjemmekamp i den nye fodboldsæson med FC Helsingør koster skatteborgerne 231.250,- kr., for at der spilles i 2 x 45 min. på det nostalgiske stadion på Ndr. Strandvej - minutprisen er 2.569,- kr.

Onsdag den 14. juni var der en meget interessant artikel i Morgenavisen Jyllands-Posten, netop omkring emnet med de stigende krav til tilskuerkapacitet på de danske stadions, og ikke mindst, at mange stadions vil have en overkapacitet af tilskuerpladser, fordi der simpelthen ikke kan samles interesse nok i lokalsamfundet, til at fylde alle pladser ud.

Hjemmekampene hos FC Helsingør mod Brøndby, FC København og FC Midtjylland, vil nok kunne fylde et stadion op, men de resterende hjemmekampe mod tilsvarende sekunda-hold som FC Helsingør, skaber næppe fyldte pladser hele vejen rundt. Kritikken fra mange klubber over de stigende krav til tilskuerkapacitet på stadions, er også nået til hr. Jens Bertrams bord ( byrådsmedlem hos Det Konservative Folkeparti, Helsingør ), hvor han blandt andet ikke finder det rimeligt, at der skal punges så mange skattekroner ud til et stadionprojekt, når økonomien i Helsingør Kommune er hårdt presset - man kan derefter spørge sig selv; Hvorfor har hr. Jens Bertram, med ovenstående udtalelser den 14. juni stemt for en her-og-nu-bevillig til FC Helsingør på 2.9 millioner kroner, sammen med en stemme på et nyt stadion på Gl. Hellebækvej til anslået 57 millioner kroner i første omgang, og med et færdigt regnestykke på 166 millioner kroner inden for de næste 5 år ?