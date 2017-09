Lad os diskutere boligpolitikken i kommunen, mener læseren. Foto: Allan Nørregaard

Hvor befinder den politiske frihed sig ?

Debat Helsingør - 06. september 2017 kl. 08:13 Af Jens Kirkegaard, kandidat til Byrådet og Regionsrådet, DF Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Debat

Snekkersten: Efterhånden som valget strammer til, bliver debatten meget snæver i Helsingør. Selv om et byrådsflertal har sagt ja til lokalplaner for 54 små boliger til flygtninge i Helsingør, er billedet meget mudret. For tror man eksempelvis, at de to boligområder i Snekkersten vil acceptere boligselskabet Nordkystens og byrådsflertallets forsikring om, at der bare er tale om en knopskydning af de eksisterende afdelinger, og ikke nogle nye afdelinger, hvor bestyrelserne alene bliver de syriske flygtninge ?

Tilsyneladende er der ikke altid populært i Helsingør at lytte til lokale alternative stemmer. Derfor har vi i Dansk Folkeparti aftalt, at vi vil invitere nogle af de umage politikere i byrådet, til fælles vælgermøder, hvor et tema skal handle om at være positiv og et andet tema vil blive om hvilken boligpolitik der skal fremmes. I Dansk Folkeparti vil vi som altid gå imod udelukkelse i den politiske debat, hvis andre partier søger at bremse de politiske kræfter som "Man" ikke kan lide.

Som kandidat til byrådet og ivrig debattør i lokalpressen, spørger jeg ofte mig selv, om vi har meningskontrol i dag? En kontrol, som unge desværre ofte orienterer sig i forhold til - ved at overholde de gængse normer og traditioner, der findes (i både fortid og nutid) for ikke at blive afvist i deres begyndende karriere. Og hvor i den lokale politiske debat hører vi eksempelvis nogle personlige synspunkter fra de 5.000 ansatte i Helsingør Kommune.

At en kommunal "tavshed" kan lade sig praktisere, skyldes måske, at de fleste mennesker i dag er underlagt arbejdshierarkier og magtstrukturer, når de udfører deres arbejde samt at det bredt accepteres, at mennesker kan risikere at miste deres levebrød, hvis de kritiserer deres chef eller dennes synspunkter. Derfor er det for mig et spørgsmål i dag, om den offentlige debat sander til i selvvalgt meningskontrol, hvor den enkeltes personlige politiske og moralske ledetråd, trædes under fode i selvvalgt tavshed.