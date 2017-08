Nedrivningen af det gamle hovedbibliotek blev en dyr affære. Foto: Andreas Norrie

Hvem skal vi stemme på?

Debat Helsingør - 15. august 2017 kl. 08:05 Af Erik Stubtoft, Snekkersten Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Debat:

Med olympisk præcision skal vi igen snart til kommunevalg og vælge et næsten nyt byråd i Helsingør efter, at de nuværende politikere har vist deres kunnen i de seneste fire år. Derfor vil vi i den kommende tid i den lokale presse og de sociale medier finde forslag fra kandidater om alt det de har på hjerte - og måske det samme fra de nuværende byrådsmedlemmer. Sidstnævnte krydret lidt med, hvor gode de har været til at løse opgaverne de seneste fire år.

I de fire år siden sidste byrådsvalg har vi borgere været gode til at rose, rise, kommentere, komme med nye forslag - og kritisere. Mange af de kritiske indslag har været fulgt op af en bemærkning om, at »vi skal nok huske på det, når vi skal stemme ved det kommende kommunevalg«.

Og så er det jeg sidder og tænker på, at vi jo kun har een stemme at gøre godt med. Så ikke alene skal vi med den ene stemme vælge parti. Vi har også mulighed for at sætte kryds ved en kandidat. Men oven i det skal vi så også stemme efter, hvad vi synes er - og har været - godt og skidt. Det bliver ikke let.

Lad mig prøve med nogle få eksempler af sager gennem de seneste fire for at vise, hvad vi også skal tage med i overvejelserne, når vi skal stemme:

1). Nedrivningen af det gamle hovedbibliotek kostede 50-60 mio kr. 2). Byskolen, millionerstatning og retssag kostede vel også 50 mio. kr. 3). Toiletlukningerne i Espergærdecentret og Prøvestenscentret uden at finde en anden løsning. 4). Teknisk Forvaltnings ejendom på Mørdrupvej og fraflytning før tid kostede mange penge. 5). Underskud i millionklassen på skolerne, men penge til møder på dyre hoteller. 6). Durafour-sagen. Manglende tilbud og bilag. 7). Hjemsendelse af en kommunaldirektør og ansættelse af en ny ditto samt fyring af en direktør. Omkostninger i millionklassen. 8). Nyt stadion til mindst 56 mill. - og senere endnu flere millioner. 9). Klippekortordningens bortfald for ældre og genopståen for andre ældre. 10. Millionunderskud på koncert med Bryan Adams. 11).12).13). osv.

Hvilket parti og hvilke byrådsmedlemmer har ansvaret i disse og mange andre sager, som har optaget sindene de seneste fire år? Det lader sig vist ikke gøre at finde ud af det i de fleste tilfælde.

Konklusionen er derfor: Vi må stemme på det parti og de kandidater, som vi har størst tillid til vil varetage kommunens samlede opgaver bedst - og så leve med, at ethvert byråd beslutter efter bedste evne - og begår fejl.