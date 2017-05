Tag og gå en tur i en af de fire havekolonier, lyder opfordringen.Foto: Allan Nørregaard

Hvad vil kommunen med kolonihaverne ?

Debat Helsingør - 22. maj 2017 kl. 15:05 Af Erik Stubtoft, Snekkersten Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Debat

Jeg vil foreslå Helsingørs borgere en dag/aften at lægge spadsereturen rundt i en af de fire havekolonier på kommunal lejet jord - helst i solskinsvejr. Så vil de opleve en speciel stemning med forskelligartede huse, flotte haver med naturens farver, et socialt liv med ternede duge og duft af kaffe. De vil også opleve kolonister, der arbejder på at forbedre deres kolonihavehus og knokler på knæene med at skuffe ukrudt. Sådan er den danske kolonihavekultur.

Hvis der hvert år lægges øgede omkostninger over på kolonihaverne, når lejen for de ca. 300 kvm. lejet jord løbende reguleres opad, når der kommer krav om betaling for afhentning af grene, affald, storskrald - hvor rimeligt det end må være, så betyder det, at det stille og roligt bliver dyrere at være kolonist. Det kan få den konsekvens, at den oprindelige kolonihavetanke - frisk luft, jord under neglene, socialt fællesskab - ikke mere vil have den betydning for kommunen som den havde tidligere. Er det ønskeligt for kommunen? Er det byrådets politik? Indimellem kan man få den tanke!

Derfor må vi - borgerne, kolonisterne, byrådspolitikerne, byrådskandidaterne - tage en snak om, hvad Helsingør vil med kolonihaverne i fremtiden.

Aktuelle spørgsmål kan være: Er det acceptabelt, at kolonihavehusene mere og mere kommer til at ligne sommerhuse? Med TV-antenner, vaske- og opvaskemaskiner, swimmingpools og frostsikre vand- og varmeanlæg, så kolonisterne bo der hele året mv.? Hvor moderne må kolonihavehusene være? Skal kommunen investere i, at havekolonierne på samme måde som de kommunale stadions, lystbådehavne, klubhuse mv. får bedre muligheder for at opretholde det sociale fællesskab, som har været kendetegnende for kolonihaverne siden starten?

Debatten om kolonihaverne i Helsingør kan også omfatte spørgsmål om demokrati og integration. Kolonihaveforeningerne bygger på stolte demokratiske traditioner med egne valgte bestyrelser, egne vedtagne regler om orden og vedligeholdelse i havekolonien, sikring af at kommunens borgere har samme ret til at få drømmen om et kolonihavehus opfyldt. På den baggrund er kolonihaverne velegnede til at modtage familier med børn, efterlønsmodtagere, pensionister, nydanskere og alle andre i det sociale fællesskab.

Sådan kan der nævnes mange gode spørgsmål, som en debat om kolonihavernes fremtid bør omfatte. Til en start kunne byrødderne vedtage, at de hvert år tager på en runde til de fire havekolonier for at møde kolonisterne face to face for at få gode ideer og gode råd. De vil møde unge som ældre positive og interesserede kolonister, der vil kunne berette om glæden ved naturen og den kultur, som de er en vigtig del af.

