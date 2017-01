Helsingør Rådhus. Foto: Andreas Norrie

Send til din ven. X Artiklen: Hvad tænker I på? Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Hvad tænker I på?

Debat Helsingør - 26. januar 2017 kl. 12:04 Af Erik Rasmussen, Trykkerdammen Helsingør Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Debat:

Helsingør Kommunes Økonomiudvalg skal tage stilling til, om Kommunalbestyrelsen m. fl. skal deltage i dette års Folkemøde på Bornholm. Og i givet fald hvordan rejsen dertil skal foregå.

Som argument for at deltage i mødet fremhæves blandt andet, at Helsingør Kommunes skal

markedsføres.

Alt imens dette sker, skal byens borgere fare fra Herodes til Pilatus for at finde et offentligt toilet.

Hvad er det, I tænker på kære politikere?

Burde det ikke være Kommunalbestyrelsens fornemmeste opgave at markedsføre sig overfor egne borgere?

Det er som, det er blevet et must for Kommunalbestyrelsen at kaste sig ud i alle mulige besynderlige arrangementer for "at markedsføre sig".

Helt ærligt må andre borgere end jeg være trætte af at høre om denne form for aktiviteter.

Forholder det sig virkeligt sådant, at Kommunen ikke har råd til at holde de offentlige toiletter åbne for dens borgere og turister, bliver man nødsaget til at opgive nogle af de ellers flyvske planer, man har om markedsførings-tiltag.

Så se nu at komme ind i kampen kære politikere og få åbnet de offentlige toiletter på Spies Plads, Prøvestenscentret og Toldkammeret.

Det kan ikke ske for hurtigt.