Foto: Thomas Arnbo Foto: Thomas Arnbo

Helsingør stift spænder ikke ben

Debat Helsingør - 06. februar 2017 kl. 20:04 Af Anne Sophie Hilbard, kontorchef, stiftsadministrationen Helsingør Stift Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Debat

Af avisartikler og læserbreve har man denne uge kunnet få det indtryk, at Helsingør Stift har blokeret for Helsingør Kommunes planer om at skabe en bedre forbindelse mellem kulturinstitutionerne på havnen og bykernen, hvor butikkerne ligger.

Det er naturligvis ikke tilfældet.

En bedre forbindelse mellem havn og by er en god idé, som Helsingør Stift fuldt ud støtter. Området mellem Kulturværftet og Stengade har siden middelalderen været byens kirkelige centrum. Skt. Olai Kirke, Sankt Mariæ Kirke og Vor Frue Kloster er blandt byens største seværdigheder. Naturligvis bør fodgængerruten mellem byen og havnen føres gennem dette område.

På en række møder mellem kommunen og stiftet har vi talt om forskellige muligheder for at skabe en bedre og mere naturlig passage via Hestemøllestræde. På det seneste møde, den 23. maj 2016, medvirkede også den kgl. bygningsinspektør og den kirkegårdskonsulent, som rådgiver stiftet om klosterhavens pleje.

Kommunen orienterede på mødet om planer for renovering af Hestemøllestræde, med ny belægning og uden parkering. Desuden drøftede vi et konkret forslag om at inddrage en del af klosterhaven på hjørnet af Hestemøllestræde og Allégade. Det blev imidlertid besluttet ikke at arbejde videre med forslaget, fordi det ville være uden respekt for byens historiske opbygning med de smalle stræder og haveanlægget omkring klosteret.

Der var på mødet generel enighed om, at den historiske og karakteristiske ro i klosterhaven skulle bevares. Men der var også enighed om, at klosterhaven skulle gøres mere tilgængelig og indbydende for offentligheden, f.eks. ved forbedret skiltning. Stiftets konsulenter og kommunen pegede begge på, at plankeværk og hæk langs Hestemøllestræde bør erstattes med en lavere og smukkere hegning, som giver et bedre kig mod Kulturværftet.

Der er offentlig adgang til klosterhaven i dagtimerne alle ugens dage. Helsingør Stift vil gerne medvirke til tiltag, der kan gøre haven mere attraktiv for besøgende og samtidig bevare den som en rolig oase - til gavn for både borgere og turister. Og vi vil naturligvis fortsat samarbejde med kommunen om at skabe den bedst mulige forbindelse mellem by og havn.