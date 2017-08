Gadeteater under Passage Festival i Nøjsomhed. Foto: Simon de Visme

Hej borger, du, der vil frihed og fællesskab

Debat Helsingør - 16. august 2017 kl. 09:41 Af Jørgen Manniche, Helsingør, medlem af Enhedslisten Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Kamphanerne på rådhuset vil have dig på holdene, og forhåbentlig vil du være i træning nok til gennem vore egne slør at vide og vurdere spillet, også, at nu er vi ved at sende det første land ned under havoverfladen i Stillehavet. De store udvandringsbølger kommer som lyn fra pludselige skydyner. Mange på jorden beder til din vilje og vort dyrebare demokrati, så de ikke skal rejse i tvang og af en frihandel, de rige har alle aktier og diktater i.

Mange i vor kommune vil undgå at tvinges af hus eller mobbes i andegården og at mangle frihed til at kunne tale med, med mindre nok folk går sammen om stemmerne til november. Det er jo os, der skulle lytte og bygge en stærk kultur på Værftet, Bølgen, Tolden, Kvisten, Egegården, i Oasen, Passagerne, på Nord- som Sydvej, og af bæredygtigt Elværk og øge fællespladsen i Hornbæk Børnehave.

Jeg tror, de fleste véd, at frihed kommer af fællesskab og retten/muligheden til selv at vælge. Styrken er, når alle kan bruge den vilje, de er født med, og at livet ikke kun er et tag-selv-bord, også selv om nogle partier fortæller det. Vi skal dog ikke myrde som ham Claudius i Hamlet for at komme til eller gifte os med høvdinge. Men faktisk slår og slås vi ihjel og isolerer os egoistisk og får både slaver og banditter.

Vi har en række partier, der gerne vil trække kommunen til venstre, så vi ikke falder ud over kanten. Enhedslisten har ikke været med i de store forlig, fordi de samlet trækker forkert, selv om nogle detaljer lyder godt og alle snakker om fællesskab og frihed, store private haver og del i kulturnatten, hvor vi mestendels hygger og glor på p.r. uden levende samværd vinteren efter

De grønne tråde vokser, de røde er blevet svækket, men vi har ikke fået blåere himmel af borgerligt nas, kun for lidt, der virker, når fællesskabet og solidariteten sælger ud. Ansvar og frihed rammes. når skruerne sådan strammes.

Læringen kommer ikke bare fra en kanal i skolen, men fra oplysning og erfaring alle vegne fra, men den ny skolelov sikrer ungerne redskaber til selv at kunne håndtere de gode liv, - hvis vi tror på hinanden.