Har Helsingør en tissepolitik ?

Debat Helsingør - 22. februar 2017 kl. 08:51 Af Erik Stubtoft, Snekkersten Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Debat

Lad os lige få nogle kendsgerninger klart først. 1) Vi bliver flere og flere borgere i Helsingør, som forhåbentlig vil handle i og opleve kommunens herligheder. 2) Der bygges og planlægges flere boliger til indflytning i de kommende år, som sammen med de 62.000 nuværende borgere vil bruge byen og dens muligheder. 3) Vi vil gerne have flere unge familier med børn til at bo og færdes i Helsingør. 4) Der bliver flere ældre og flere handicappede borgere i Helsingør. 5) Kommunen har lukket toiletterne i to af kommunens store indkøbscentre, hvor masser af borgere, herunder børnefamilier, ældre og handicappede, turister og byens øvrige gæster, har deres gang til gavn og glæde for kommunen, dens handlende og medarbejdere osv. osv.

Det er vist også en kendsgerning, at stort set alle de fem nævnte grupperinger hver dag skal tisse et antal gange. For nogle skal det ske indtil flere/mange gange om dagen - og ofte lige der, hvor de er - og for en del af dem endda hurtigt! Jeg ved ikke om der i kommunen føres statistik over, hvor mange gange børn og ældre skal tisse om dagen, men lur mig: Det er helt uinteressant. Det der tæller for forretningerne og byrådsmedlemmerne er jo de golde økonomiske tal. Hvordan de handlende, børnene, borgerne og turisterne får tisset af - om det sker i bukserne, i de nærtliggende grønne områder, i byens busser, ved at låne forretningernes private toiletter eller på andre måder, har ikke den store interesse. Jeg spørger mig selv - og andre - om det virkelig er sådan, at en moderne kommune som Helsingør mon ikke har en tissepolitik? Og hvis den har - er den tissepolitik kommunen har så den rigtige? Bør det ikke være sådan, at der hvor borgerne mv. færdes i større tal, er der en nem mulighed for, at de trængende børn, voksne, ældre, handicappede, turister mv. kan komme til at tisse (og hm hm!).

Måske synes kommunen, at det må de store centre betale og måske synes centrene, at det må kommunen betale. Måske synes borgerne i de nævnte grupper, at det må kommunen og centrene finde ud af sammen - for uanset hvem, der skal betales. Tisses det skal der jo!

At der er behov for et toilet ved Trykkerdammens dykkerbro er selvklart. Enten skal de jo tisse i dykkerdragterne eller også tisser (forurener) de, når de dykker i Øresunds rene badevand. Det problem klarer Økonomiudvalget ved at bruge af de penge, som er sparet ved at lukke toiletterne i Espergærde- og Prøvestenscentret til at betale for en toiletløsning for dykkerfolket.

