Godt brølt Byforening

Debat Helsingør - 17. januar 2017 kl. 12:20 Af Jens Kirkegaard, Arkitekt maa, Espergærde Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Da jeg for snart 50 år siden flyttede til Espergærde, blev jeg meget betaget af byplanen for det gamle Espergærde, hvor " trillebørene " bedre end nogen moderne byplanlægger havde dannet et originalt stisystem. Som ansat i boligministeriet kommitterede for byplan, ville jeg give mit bidrag til at beskytte og udvikle denne perle ved at forære kommune et gratis konsulentarbejde i form af en byplanvedtægt.

Derfor lavede jeg et forslag til en bevarende byplanvedtægt, som jeg forærede til teknisk forvaltning uden nogensinde hverken at høre et tak eller en anden kommentar om, at man havde modtaget forslaget. Ideen var ikke født i teknisk forvaltnings eget spinatbed - derfor duede det ikke .

Men også dengang var Helsingør kommune kun interesseret i at tjene penge på området ved ukritisk at give lov til udstykninger af baghaverne, for derved at kunne få et ekstre kloakbidrag til det eksisterende ledningsnet, og med en udstyknings-mulighed ved de større grunde, var det muligt at brandskatte ejendommene. En skat der med mit forslag - der forbød udstykning - ville bortfalde.

Nu 50 år senere ser jeg med glæde, at Byforeningen i Espergærde er vågnet til dåd med en husstandsomdelt folder, hvor man beder borgerne i det gamle Espergærde om at vågne op, og tage kontakt til deres byrådsmedlemmer eller vælgerforeninger. I et kommunalt valgår, med en række særdeles relevante spørgsmål, som det stilfærdigt påpeges i Byforeningens folder, så kan det være at byrådet lokalt er lydhør overfor de helt elementære spørgsmål. Tak for det Byforening.

Jeg håber, at Byforeningens initiativ vil få os, der ikke er medlemmer, til at overveje et medlemskab. For som enkeltperson har man ikke de store muligheder for at blive hørt, af hverken borgmester, udvalgsformand eller den tekniske direktør, der traditionelt benægter alt hvad der stilles spørgsmål til.

