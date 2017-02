Giv borgerne fuld adgang til klosterhaven

Stiftsøvrigheden i Helsingør har nægtet Helsingør kommune, at der etableres en passage gennem Klosterhaven fra havnen og Kulturværftet til den gamle bykerne. Man må undre sig over Stiftsøvrighedens beslutning. For reelt er kirkegodset vel at betragte som offentlig ejendom. En passage fra havn og Kulturværftet til den gamle bykerne vil være til stor glæde for Helsingørs borgere og gæster og må kunne gennemføres uden betydende gener for kirkens funktion.