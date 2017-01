Direktør Lars Rich. Foto: Maj og Magnussen Fotografer/Helsingør Kommune

Send til din ven. X Artiklen: Fuld offentlighed om stadionbyggeri Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Fuld offentlighed om stadionbyggeri

Debat Helsingør - 21. januar 2017 kl. 12:39 Af Lars Rich, direktør Helsingør Kommune Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Debat

I Frederiksborg Amts Avis den 19.1 bliver der spurgt til, hvorfor den offentlige høring angående det nye stadionbyggeri ikke har været annonceret i lokale aviser.

Det er vigtigt at understrege, at kommunen følger de regler, der er på området. Det betyder, at man er forpligtet til at informere om offentlige høringer via kommunens hjemmeside. Det er sket den 12. januar i år, og borgere, organisationer har nu 8 uger til at komme med kommentarer og indvendinger til byggeriet.

Selvom kommunen ikke er forpligtet til det, så har vi desuden besluttet, at dagsordener for byrådsmøder skal indrykkes i lokale medier. Således har dagsordenen for det seneste byrådsmøde den 19. december også været annonceret i lokale medier i ugen op til mødet. Af dagsordenen fremgår det, at byrådet ville vedtage den omtalte lokalplan på mødet, og at den efterfølgende ville blive sendt i høring.

Det har således været kendt siden december, at lokalplanen ville blive sendt i høring her i januar. Desuden har der været en ret stor medieomtale og debat af byggeriet, så jeg mener, at man har haft alle muligheder for at være informeret om, at der er en høring på vej. Jeg forventer da også, at der vil komme høringsvar inden fristen udløber 8. marts og dem ser vi frem til at modtage.

relaterede artikler

Stort flertal for stadion-plan 21. december 2016 kl. 11:30

Stadion-plan skal på plads før jul 05. december 2016 kl. 05:09