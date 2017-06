Det er ubegavet at bygge midt i landzonen her ved Kelleriskilen, mener læseren. Foto: Arkivfoto

Frihold Kelleriskilen for bebyggelse

Debat Det er glædeligt, at Helsingør Kommune buldrer frem, som mange mener.´Det er glædeligt og spændende, at der er projekter for ca. 1100 boliger de næste fem år.

Det er derimod forfærdeligt, at nogen ønsker at bebygge Kelleriskilen. Det er jo at »skyde sig selv i foden«, hvis vi forgriber os på det åbne land med de flotte udsigter, som skal medvirke til at tiltrække blandt andet nye børnefamilier. Derfor her en indtrængende opfordring til at lade Kelleriskilen i fred!