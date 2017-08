Forsyning Helsingør og forbrugerne

Idet vi takker bestyrelsen for svar af 3. juli d.å., som angiveligt er et svar på vort læserbrev i HD og FAA den 8. juni og altså ikke er et svar på vort brev til formanden for Forsyning Helsingør af 6. juni. Det havde ellers været interessant, hvis formanden ville have svaret på vort spørgsmål i brevet til ham. Nu har vi i stedet fået at vide, hvad bestyrelsen har vedtaget og at en lov er overholdt. Tak for det.