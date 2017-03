Fodbold samler og splitter byen

Fodbold i Helsingør anno 2017, kræver et stadion som opfylder DBU´s krav til 1. division, derfor har Kommunen valgt at bygge nyt stadion tæt på Nationalpark Kongernes Nordsjælland til 57 mio.

Fodbold på Ndr. Strandvej kan ikke forsætte på Danmarks smukkest beliggende stadion, da man i Styregruppen, åbenlyst ikke har undersøgt, hvad en opdatering og renovering vil koste. FCH har som forening med forretningsgrundlag og med et årligt kommunalt tilskud på 800.000 kr. ikke været i stand til løbende at vedligeholde faciliteterne på stadion. Dog har man opført et Tv-tårn til 175.000, men ikke formået at sørge for varmt vand i bruserne. Der er altså noget som ikke stemmer.