Svingelport. Foto: Allan Nørregaard

Flyt VUC til Kongevejens Skole

Debat Helsingør - 01. marts 2017 kl. 11:10 Af Hanne von Bülow, formand BY OG LAND Helsingør Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Debat:

Det er med forfærdelse at vi i BY OG LAND HELSINGØR erfarer at man vil placere en meget stor bygning ved indgangsporten til Helsingør.

Vi accepterer at nutid og fortid skal forenes ,men det her er så hensynsløst og ufølsomt at man savner ord for det.

Svingelport er en vigtig del af Helsingørs historie. Det var her man betalte skat til byen i acciseboden , når man skulle ind med sine kvæg og varer for at sælge dem på torvedagen. Vores museumsinspektør Lars Bjørn Madsen har skrevet en hel bog om netop dette område , den er værd at læse hvis man vil kende historien i detaljer.

Der kan stadig fornemmes den port lignende tilgang omend den meget smukke accisebod har måtte lade livet en anden dag. Vi er stadig nogen der kan huske den længere siden er det ikke.

Vi anerkender i BY OG LAND HELSINGØR ,at det måske kan være en god ide for byen at få VUC tættere på, men vi kan ikke forstå at man ikke ser på muligheden ved Kongevejens Skole.

Skolens dage er talte og bygningerne er i dårlig forfatning og repræsentere en langt mindre kulturhistorisk værdi

Her kunne man ved god arkitektur få ryddet op i et noget rodet område og skabe en helhed til de øvrige bygninger der er .

Der er ingen planmæssige forhindringer for at gøre det, hvilket det betyder at man kan gå i gang med det samme .

Placeringen er også tæt på byen og giver den samme mulighed for nærhed til transport som er ønsket.

Det ville være en langt bedre løsning for alle parter.

Skulle rummeligheden være et problem måtte man hellere her bygge noget lidt højere for her er ingen sammenhæng med middelalderbyen og det tåler området godt - man kan jo se hvor godt bebyggelsen Hammershøj gør sig i samme område.

Det kunne faktisk blive flot.

BY OG LAND HELSINGØR skal derfor appellere til Helsingør Byråd om nu at tænke i helheder. Vi er sikre på at området ved den gamle brandstation kan blive et fint supplement middelalderbyens aktiviteter uden VUC på det sted.

Der er sikkert andre gode investorer, som vil se et potentiale her i de eksisterende bygninger.

Der kunne skabes et nyt område med madmarked ,restauranter , kunst og design og specialiteter , som f.eks. Brandts Klædefabrikker i Odense. Der er sikkert også mange andre muligheder !!!

Vi ville med denne løsning få ryddet op ved Kongevejens Skole og få et nyt spændende område indraget i Helsingørs aktiviteter.

