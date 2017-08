Marlene Harpsøe(DF) Foto: Steen Brogaard

Flygtninge skal ikke gøres til indvandrere

Debat Helsingør - 25. august 2017 kl. 09:54 Af Marlene Harpsøe, byrådsmedlem og MF(DF) Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

DEBAT

Der er meget stor forskel på Socialdemokraterne og Dansk Folkeparti i forhold til udlændingepolitikken. Det står skåret i ud pap efter det socialdemokratiske byrådsmedlem Duygu A. Ngothos replik til mig her i avisen den 22/8. Sagen handler ikke overraskende om, hvorvidt fem flygtningekvinder skal i arbejde på vores lokale plejehjem. I Dansk Folkeparti er vi imod.

Det er tydeligt, at Duygu A. Ngotho og Socialdemokraterne er meget forvirrede over, hvad der er Dansk Folkepartis politik. Så jeg vil gerne takke dem for at give mig muligheden for at redegøre for dette endnu engang.

I Dansk Folkeparti mener vi, at vores plejehjem ikke skal gøres til kommunale beskæftigelsesprojekter for flygtninge. Socialdemokraterne støtter det til gengæld, og dermed medvirker de til at give de pågældende flygtninge en opfattelse af, at de kan blive i Danmark til evig tid. I Dansk Folkeparti mener vi, at flygtninge er her midlertidigt og skal tilbage, når der igen er fred og ro i deres hjemland. Flygtninge skal med andre ord ikke gøres til indvandrere.

Vi har i årtier investeret i den ene integrationsplan efter den anden. Vi må desværre erkende, at der er alt for mange, der enten ikke kan eller vil integreres. Alt for mange med ikke-vestlig oprindelse lever et liv bag nedrullede gardiner i deres egne små parallelsamfund. Det er rigtig skidt - både for Danmark og for den enkelte. Det koster tilmed spidsen af en jetjæger at have så mange mennesker på offentlig forsørgelse. I Helsingør oplever vi desværre også, at personer med ikke-vestlig herkomst er massivt overrepræsenteret blandt kontanthjælpsmodtagere.

Jeg har ofte gjort opmærksom på, at især indvandrerkvinder er blandt dem, som fortrinsvis er hjemmegående fremfor at være en del af en arbejdsplads. Særligt kultur- og sprogbarrierer giver problemer. Vi har allerede rigtig mange dårlige erfaringer - ikke kun i Helsingør - med at integrere personer med ikke-vestlig oprindelse, så det er svært at forstå, hvordan Socialdemokraterne kan være så resistente over for de historiske erfaringer.

I Folketinget er det lykkedes for os i Dansk Folkeparti at få Socialdemokraterne med på flere udlændingestramninger. Der er langt fra Christiansborgs tykke mure til rådhuset i Helsingør, og det er formodentligt derfor, at Socialdemokraternes politik i Folketinget og på Helsingør Rådhus er så milevidt fra hinanden.

Men vi anerkender i Dansk Folkeparti, at ting tager tid. I Dansk Folkeparti har vi i mange år måtte lægge øre til kritik fra blandt andet retorisk bidske socialdemokratiske folketingsmedlemmer, indtil den nuværende S-partiformand pludselig erkendte, at vi i Dansk Folkeparti altid har haft ret. Måske vil den erkendelse også nå den socialdemokratiske byrådsgruppe i Helsingør en dag. Hvem ved? Man har da lov til at håbe.

