Fakta om toiletter i Humlebæk Centret

Debat:

Michael Hansen må have misforstået noget, når han i Frederiksborg Amts Avis den 1.3. beskylder mig for at sprede falske nyheder om rengøring i Humlebæk Centeret. Det jeg tidligere har skrevet er, at kommunen ikke bruger penge på at drive eller rengøre toiletter i centeret, hvilket er helt i overensstemmelse med sandheden. Realiteterne er nemlig, at butikkerne i Humlebæk Centeret betaler Super Brugsen for at kunne henvise kunderne til deres toilet, hvilket tidligere har været fremme i medierne. Det toilet har Fredensborg Kommune ikke noget med at gøre.