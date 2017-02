Her er langt til nærmeste toilet i Prøvestenscentret i Helsingør. Foto: Allan Nørregaard

Få dog nu løst problemet, borgmester

Debat Helsingør - 28. februar 2017 kl. 10:05 Af Erik Stubtoft, Snekkersten Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Fru borgmesteren har skrevet en lang - tror jeg - valgtale på sin Facebookside og i de lokale medier, hvor hun forklarer, hvorfor kommunen ikke mere vil betale for opretholdelsen af toiletterne i Espergærdecentret og Prøvestenscentret. Det vil kommunen ikke, skriver hun, fordi det er private centre, det er konkurrenceforvridning og iøvrigt er opgaven at give erhvervslivet i Helsingør så gode vilkår som muligt. Jamen det har hun jo sikkert ret i - og kommunens erhvervsliv skal nok vide at kvittere for de mange tiltag ved det kommende kommunevalg.

Læs også: Private indkøbscentre bør selv betale for toiletterne

Hvis borgmesteren havde fulgt rigtig med i debatten om toiletlukningerne, ville hun have set, at debatten for længst er nået ud over de punkter, som hun forklarer sig på. Der er stort set forståelse blandt de mange debatindlæg for, at kommunen ikke skal betale for centrenes behov for toiletter til deres kunders tisse- og hmhmbehov. Det må centrene lægge oven i deres øvrige omkostninger. Eller - hvad der også er stor forståelse for - der må findes en eller anden praktisk betalingsmåde, så borgerne mv. kan bruge toiletterne.

Næh borgmester. Det der er det egentlige problem for borgerne - ældre, børn, voksne, handicappede, buspassagerer og andre trængende - er, at toiletterne blev lukket så pludseligt uden, at kommunen havde sikret borgerne en anden løsning - midlertidigt eller permanent. Om der har været forhandlet med centrene eller ej - det ved du nok bedre end os andre.

Der har da ellers været tid nok til det. I godkendte budgetforliget først i september og budgettet med disse besparelser blev vedtaget af byrådet først i oktober. Der var altså tre måneder, hvor du og embedsmændene kunne have fundet en eller anden brugbar løsning. Men se om det skete. Og endnu yderligere to måneder efter er der stadig ikke fundet en løsning på problemerne. Imens fristes de trængende til at gøre i bukserne, i de grønne områder, op af murene - eller andre dårlige løsninger. Få dog nu snart fundet en løsning, borgmester.

Det er iøvrigt bemærkelsesværdigt, at kommunens handicapudvalg - med en konservativ politiker som formand - nu på to møder i 2017 ikke har haft en bemærkning at gøre om de lukkede toiletter. (Referatet). Jo det var på dagsordenen i januarmødet, men det skete der ikke noget ved! I min optik ville det da ellers være oplagt, at netop Handicaprådet gjorde en bemærkning om sagen. Hvad de andre politikere og repræsentanter for handicaporganisationerne i Handicaprådet mener, har vi heller ikke hørt om i debatten.

