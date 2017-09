Et stort skridt nærmere en redning af Øresundsakvariet

Øresundsakvariet har været truet af lukning grundet en udfordret økonomi, og der har således været brug for en økonomisk saltvandsindsprøjtning for at holde akvarierne fyldte. I sidste time er vi nu kommet et skridt nærmere en redning - og det er en rigtig glædelig nyhed.

At Øresundsakvariet nu er kommet på regeringens finanslovsudspil, er et resultat af en helhjertet redningsindsats lokalt såvel som fra Christiansborg. Borgmester Benedikte Kiær og formand for Helsingør Kommunes kultur- og turismeudvalg Henrik Møller har gjort en ihærdig indsats for at råbe vagt i gevær. Og det er blevet hørt på Christiansborg, hvor jeg også gerne vil rose Mette Abildgaards (K) indsats. Jeg støtter Mette Abildgaards kamp, og jeg vil helhjertet arbejde for at sikre det flertal i Folketinget, som vil redde Øresundsakvariet. Det er en vigtig kamp - ikke mindst for vores børn.