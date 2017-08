Det smukke sølandskab ved Hammermøllen.

Et nyt fælles vandmiljø i kommunen

Debat Helsingør - 09. august 2017 kl. 07:56 Af Jens Kirkegaard, kandidat for Dansk Folkeparti i Helsingør og Regionen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Debat

Jeg har tidligere ironiseret over Helsingør Kommunes ringe engagement i Kommunens helt fantastiske sø-landskab, der ud over små og store naturskabte søer, også rummer Nordens største gravede kunst-sø-kompleks i forbindelse med Hammersmølle - Hellebæk komplekset, der blev gravet af svenske krigsfanger og danske soldater, i alt 24 kvadratkilometer, og har en størrelse, der gør det til et af Nordens største Kulturmiljø komplekser, der i dag er under forfald og tilgroning.

I Dansk Folkeparti har vi længe talt om, at vi vil argumentere for nye helheder, for kommunens forskellige vandmiljøer, når den kommende budgetkonference bestemmer næste års aktiviteter. Vi vil prøve af få et flertal for at kunne disponere over et årsværk eller to til at udrede dette særprægede vandmiljø i kommunen.

For eksempel i et samarbejde med henholdsvis Akvacenter Silkeborg for skolernes vedkommende og Århus Universitet, DCE: National Center for Miljø og Energi med et interesseret byråd og kommunens miljøtekniker i Teknisk Forvaltning.

Når vi i Dansk Folkeparti, foreslår en løsning på flere faglige niveauer, så er det fordi vi kan se, at der ikke skal være kunstige skillelinjer, kommunens forskellige forvaltninger i mellem, for et så vigtigt miljøområde i Helsingør. Man kan forestille dig, at den lokale Naturskoletjeneste, Gymnasiernes natur-og kemilinjer samarbejder med Teknisk Forvaltning og kommunens forskellige special-ungdomsuddannelser.

I et helt år kunne der samarbejdes om en fælles politik og faglig overskrift "Et bedre vandmiljø" i Helsingør. En sådan tanke burde ikke være en umulighed med bare en lille smule Politisk og administrativ velvilje.

Ikke mindst, fordi vi i DF tror, at disse forskellige projekt-instanser kunne udvikle nogle originale lokale miljømodeller for Helsingør. Men også fordi vi tror, at et sådant forsknings- og læringsprojekt kunne får både Lunde Larsen og Riisagers velsignelse, og sikre også nogle projektmidler med på vejen.

Hvis vi i Helsingør Kommune samarbejder, så kan vil skabe nye mønstre til fælles brug i en særdeles kompleks verden, som vi er sammen om at realisere og udvikle.