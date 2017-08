De planlagte boliger ved Borupgård. Foto: Helsingør Kommune

Et megastort beboerdemokratisk problem

Debat Helsingør - 29. august 2017 kl. 10:17 Af Viggo Pedersen, skipper og byrådskandidat for DF Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Jeg var til borgermøde om 32 boliger på Borupgård.

Fire ting stod herefter lysende klart.

1) Boligselskabet Nordkysten har ledelsesmæssigt et mega stort beboerdemokratisk problem i sin hovedbestyrelse (organisationsbestyrelse) overfor deres afdeling 2. Det virker som noget fra Nordkorea.

2) Kommunen har ikke en troværdig boligpolitik.

3) Dansk Folkeparti stemte som de eneste i byrådet imod dette projekt. Beboerne har nok ikke de venner i byrådet som de tror de har.

4) Der er ikke meget tilbage af socialdemokraten Kong Peders ånd om grønne områder til almindelige mennesker.

Jeg har været valgt beboerdemokrat i over 30 år, er det stadig, og har siddet i diverse bestyrelser, ejerlejlighedsforening, hovedbestyrelse, repræsentantskab, afdelingsformand, varmeværksbestyrelse for at nævne noget, så læserne kan se, at også dette emne har jeg både erfaring og viden om.

Loven "siger", at hvis en gammel (eksisterende) boligafdeling skal lægges sammen (fusioneres, udvides) med en nybygget afdeling, skal dette dels ske før det nye bliver beboet og beboerne derved får krav på egen afdelingsbestyrelse og dels skal den gamle afdelings beslutningstagende afdelingsmøde (beboermøde) stemme ja til at afdelingen bliver udvidet. På dette møde, i dette tilfælde et ekstraordinært afdelingsmøde, skal alt være belyst, forklaret og budgetsat og nye tilfælde et ekstraordinært afdelingsmøde, skal alt være belyst, forklaret og budgetsat og nye huslejer godkendes. Man må ikke bondefange og narre beboerne til at »købe katten i sækken".

Men - men, hvor er vi henne med beboerdemokratiet, hvis afdeling 2 stemmer nej til udvidelsen, og afdeling 1 så bare tager udvidelsen, fordi Palle Wørman er både afdelingsformand i afd. 1 og formand for hovedbestyrelsen. Dette kan lade sig gøre, hvis beboerne i afdeling 1 er ligeglade, således at kun afdelingsbestyrelsen og et par beboere møder op og stemmer for. Så får man en afdeling 1 med en satellitbebyggelse langt pokker i vold klinet op ad afdeling 2 med 15 meters afstand. Vil det give sammenhold og sammenhængskraft i hele den udvidede afdeling 1 ? Og legepladserne til afd. 2 bliver til parkeringsplads og deres lille grønne område forsvinder. Hvad er det dog for noget, at nogen kan finde på det. Utroligt.

Jeg forstår godt, at et hæderkronet, ansvarligt, veldrevet og beboerdemokratisk selskab som Boliggaarden straks takkede nej til dette eventyr.