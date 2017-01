Hvordan vil 60 færre parkeringspladser på Mørdrupvej komme til at præge det kommende havnetorv, spørger læseren. Foto: Allan Nørregaard

Er rygterne virkelig sande ?

Debat Helsingør - 18. januar 2017 kl. 11:51 Af Kjeld Damgaard. formand, Espergærde Byforening Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Debat:

Kort før jul afholdt Helsingør Kommune et borgermøde om fremtiden for den grund, hvor Teknisk Forvaltning i Espergærde har til huse. Stemningen på mødet var klokkeklar: Alle efterlyste en løsning på parkeringsproblemet i området. Der var ingen, der havde noget imod at der blev bygget boliger på arealet, kun var der kritiske røster mod højde og størrelse. Og så var der adskillige kritiske røster om den fremgangsmåde kommunen har anvendt ved at sælge ejendommen på forhånd - altså før der er udarbejdet et lokalplanforslag.

Alle deltagere gik hjem med en forventning om, at der blev tænkt forfra hos kommunens byrådspolitikere, men nu går rygterne i Espergærde:

- at Helsingør Byråds politikere hårdt vil benægte, at der er særlige parkeringsproblemer i den gamle del af Espergærde, omkring havnen, på Havnetorvet, på Strandvejen, på Gefionsbakken m.v.,

- at Helsingør Byråds politikere er ligeglade med, at Teknisk Forvaltnings over 60 offentlige P-pladser forsvinder,

- at Helsingør Byråds politikere fortsætter uanfægtet med arbejdet med en ny lokalplan, der ikke ændrer noget som helst i forhold til den på mødet offentliggjorte plan,

- at Helsingør Byråds politikere er ligeglade med, at man overtræder kommuneplanen m.h.t. bygningshøjde,

- at Helsingør Byråds politikere er ligeglade med, at befolkningens indflydelse på lokalplanen bliver betydeligt indskrænket, når man allerede har solgt ejendommen til en

bygherre, der kan trække sit købstilbud tilbage, hvis ikke lokalplanen opfylder bygherrens ønsker. Dermed er naboer og andre interesserede borgeres indflydelse på

udviklingen helt illusorisk.

- at Helsingørs byrådspolitikere har så travlt med at få bygget, at borgerinddragelse, medindflydelse og planlægning i helheder er skrottet til fordel for at få så mange penge i kassen så hurtigt som muligt.

Kan disse rygter virkelig være sande?

