Er FC Helsingør tættere på konkurs end på Superligaen?

Debat FC Helsingør har anmodet om en økonomisk håndsrækning af Helsingør Kommune, så to mulige play-off kampe kan afvikles. Her er der grund til bekymring fra alle sider. Er FC Helsingør tættere på en konkurs end Superligaen, når der ikke kan skrabes smålige 70.000 kroner sammen, med de forventninger klubben har til fremtidens fodbold på et højere niveau? Man foranlediges faktisk til at omdøbe FC Helsingør til FC Helsingør Kommune. Nyt stadion, overbygning af sponsorlounge til 12 milloner kroner, årligt tilskud til FC Helsingør på 800.000 kroner fra Helsingør Kommune, og nu også en håndsrækning på 70.000 kroner, hvis der skal spilles to play-off kampe.

Hvis en fodboldklub, der ønsker "Porsche-løsninger", ikke kan skrabe sølle 70.000 kroner sammen, så er klubben dælme useriøs, både på kort og lang sigt. Omvendt må jeg også sige, at skulle stadion-projektet godkendes, sammen med den eksklusive sponsorlounge til 12 millioner kroner, så formoder jeg naturligvis, at vi skatteborgere i Helsingør Kommune, som kan risikere at finansiere både stadion og sponsorlounge, vil have gratis brugsret af det, da det er vores skattepenge der er brugt. Skulle et stadion være finansieret af klubben selv, så kan klubben naturligvis selv bestemme, hvem der har adgang til faciliteterne. I sagen om et nyt stadion til FC Helsingør er klubbens økonomi i bunden af Serie 47, og et nyt stadion finansieret af Helsingør Kommune - dermed også et ultimativt krav om, at "sponsorerne" i form af skatteborgerne, kan få uhindret adgang for eksempel til en sponsorlounge...