Borgmester Benedikte Kiær(K) mener, at kommunens embedsmænd bliver beskyldt for korruption af Enhedslisten. Foto: Foto: Allan Nørregaard

Enhedslisten beskylder embedsmænd for korruption

Debat Helsingør - 23. maj 2017 kl. 12:52 Af Benedikte Kiær, borgmester(K) Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Debat

Det er trist at opleve, hvordan Enhedslisten bruger alle kneb i deres valgkamp. Senest - i dagens (17/5) avis, hvor Jørgen Bodilsen beskylder embedsmændene i Helsingør Kommune for at være korrupte. I stedet for at bringe rygter til torvs om politisk styrede og korrupte embedsmænd, så burde Enhedslisten bruge sine to mandater i Byrådet. De kunne med en enkel mail have bedt om at få en redegørelse i sagen om udbud af advokatbistand i forbindelse med, at kommunerne igen kan inddrive gæld for ubetalt ejendomsskat. Det er langt mere redeligt fremfor at kaste om sig med konspirationsteorier, der rammer embedsværket. Nu har jeg bedt om at få en redegørelse, som Enhedslisten kan glæde sig til at modtage, når den sendes ud til hele byrådet.

Og for at skabe klarhed for læserne, så kan jeg oplyse følgende. Kommunerne i Danmark - dvs. også Helsingør Kommune - har ikke kunne inddrive borgernes gæld siden 2005, hvor SKAT overtog opgaven. Det betyder - hvilket Bodilsen tilsyneladende har misforstået - at Drachmann Advokater IKKE har haft inddrivelsesopgaven for kommunen i godt 12 år.

Fra den 2. februar 2017 fik landets kommuner - herunder også Helsingør Kommune - mulighed for at inddrage, hvad borgerne skylder i ejendomsskatter. Det kan godt være, at Enhedslisten synes, at Drachmann Advokater efter 12 år skulle have opgaven igen, men administration besluttede derimod i februar 2017 at sende opgaven i konkurrence blandt flere firmaer. Helt oplagt når man står med en ny opgave - og hvorfor skulle man dog nøjes med blot at tildele den til et bestemt firma, når nu firmaet ikke har løst opgaven for kommunen siden 2005.

Opgaven blev derfor annonceret den 6. april 2017. Anders Drachmann meldte sig ud af Det Konservative Folkeparti lørdag den 22. april 2017 - dvs. to en halv uge efter beslutningen om at konkurrenceudsætte opgaven og 16 dage efter inddrivelsesopgaven blev sendt i udbud. Så er det vist på plads. Og så håber jeg, at Enhedslisten en anden gang holder sig fra at sende fake news ud i det offentlige rum.