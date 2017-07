Endelig får vi mere borgerinddragelse

Heldigvis er der nu lagt op til, at vi får en bedre planproces. En proces med mere borgerinddragelse og større gennemsigtighed. Et af vigtigste elementer er, at vi skal have dialogmøder tidligt i processen. På den måde vi kan få en bedre og mere åben borgerdialog. Vi skal nemlig sørge for at balancere hensynene mellem bygherren, naboerne og den samlede udvikling i kommunen. En ny høringsportal på kommunens hjemmeside er også på vej. Den skal give borgerne bedre overblik og gøre det muligt at følge hver enkelt sag fra den spæde start til endelig vedtagelse. I portalen skal man også kunne se alle høringssvar.

Vi har set, at nogle politikere ikke vil lytte. Det understreger, at vi har brug for endnu mere involvering af borgerne i nye byggeprojekter og lokalplaner - ikke mindre. Vi har f.eks. været vidner til, at et byrådsflertal har fejet naboklagerne af banen i en sag om mastodont-byggeri i Espergærde. Vi har netop også set det med det kommende boligbyggeri i Skibstrup, hvor Johannes Hecht-Nielsen (V) beklagede sig over, at vi andre ville lytte til naboernes høringssvar bl.a. i forhold til trafikafviklingen i området. Det skriger jo til himlen. Personligt glæder jeg mig over, at vi nu får endnu mere inddragelse af borgerne i den kommende og nye planproces.