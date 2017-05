Johannes Hecht-Nielsen. Foto: Thomas Arnbo Foto: Thomas Arnbo

Det svære demokrati

23. maj 2017
Af Johannes Hecht-Nielsen, byrådsmedlem(V)

Der tales i øjeblikket alle steder i den kommunale verden om borgerinddragelse. Rigtig mange borgere ønsker sig mere hørt, og rigtig mange politikere fremhæver i disse snart valgtider, at de vældig gerne vil inddrage borgerne mere - meget mere.

I vores demokratiske system er det jo sådan, at borgerne gennem kommune- og regionsvalgene hver 4 år bestemmer hvilke politikere, der skal repræsentere hver enkelt borgers synspunkt i den kommende valgperiode: Det repræsentative demokrati. Det er jo pr. definition en umulig opgave. Ingen kan være enig i alt i den meget diverse kommunale verden fra petanquebaner til antal pædagoger i daginstitutionen, fra antal hjemmebesøg til støtte af jazz klubber men det er altså den opgave, borgerne går til valgurnen for at løse, og den opgave politikerne lader sig vælge til.

Betyder det så, at borgerne dermed må stille sig tilfreds med de udpegedes valg? Nej, ikke nødvendigvis, men det store problem er, hvordan man får demokratisk legalitet i ønsker fra borgerne. Der har været forslag om, at et vist 1000-tal borgere skulle kunne forlange en sag til folkeafstemning i kommunen, men det vil næppe fungere i praksis og i hvert fald være enormt bureaukratisk. Debatindlæg i dagspressen eller de sociale medier er gode fingerpeg, men lider tydeligt af en NEJ-kultur. Mange kan være enige om noget, man ikke vil have, men sjældent mange nok til et flertal, men endnu sjældnere kan de samme blive enige om, hvad de vil have i stedet.

Borgerne er beskyttet med klageadgang over trufne beslutninger, hvilket sikrer mindretalsbeskyttelsen i vores demokratiske model, men det er jo ikke det samme som at få ret. Det sker faktisk ret sjældent.

Det bedste ville være, om man ved sager af en hvis minimumsstørrelse kunne indkalde alle berørte borgere. Hvis alle havde mødemulighed, ville demokratiets forudsætninger være rimeligt opfyldt. Problemet er bare, at udpegningen af berørte borgere ikke er demokratisk, ligesom sagens forelæggelse også vil være vægtet ud fra en ikke demokratisk tilgang. Det er en væsentlig årsag til, at borgerne ikke føler sig hørt efter debatten eller den formelle høring. Meget firkantet er man politisk/administrativt i det dilemma, at hvis man fremlægger en gennemarbejdet sag, føler borgerne, at der ikke kan rettes et komma. Er sagsfremstillingen omvendt meget overfladisk, opfattes det meget svært at forholde sig konkret til opgaven.

I Odsherred har man fornylig meget omtalt inviteret borgerne med i planlægningen af det kommende budget. Nu skulle borgerne have mulighed for at komme til orde inden politikerne fordeler pengene. Hvordan det er gået/går ved jeg ikke, men i min borgmesterperiode prøvede vi det samme. En ting er, at der ikke kom vældig mange borgere med mod på opgaven, noget andet er, at alle mægtig gerne ville bruge flere penge på en række områder, men ingen ville pege på, hvor der skulle spares. Fair nok - prioritering er politikernes opgave, men borgerne må til gengæld respektere de trufne valg.

Disse dilemmaer betyder ikke, at borgerinddragelse ikke er mulig. I Venstre vil vi, ligesom de fleste andre, vældig gerne høre borgernes synspunkter meget mere end nu. Måden skal bare opfylde de demokratiske spilleregler. Ellers undergraves Verdens bedste styreform, det repræsentative demokrati, og det kan ingen være tjent med.