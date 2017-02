Det planlagte nye stadion på Gl. Hellebækvej.

Det kan ikke afvises ...

Debat Helsingør - 17. februar 2017 kl. 07:24 Af Jørgen Bodilsen, medlem af Enhedslisten Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Debat:

"Det kan ikke afvises" er en af de påstande og guldkorn, der står i den miljøvurdering, der er udfærdiget om lokalplan 1.167: Nyt Stadion på Gl. Hellebækvej, at der kan opstå trafik- og parkeringsproblemer, når stadion er etableret.

Læs også: Der skal være tid til spørgsmål om det nye stadion

Man forsætter i samme stil om offentlig trafik i lokalplanen: Der står: "lille Nord har et trinbræt i nærheden", bortset fra at der vel må menes Hornbæk banen? Forestiller man sig at få etableret en rulletrappe op af skrænten?

Og i samme stil " Det er vigtigt at indlægge overvejelser for bus betjeningen og udbygning af stoppesteds faciliteter i den fremadrettede planproces med Movia" og hvad betyder det? Hvor lang tid vil den proces vare?

Om de fire lysmaster, der kan blive op til 45 meter høje og placeres 30 meter over havets overflade, i alt 75 meter, og vil kunne ses over hele byen," at omgivelserne generes mindst muligt af belysningen". Og hvad betyder generes mindst muligt?

Et andet guldkorn": Det forventes ikke, at lokalplanen vil medføre væsentlige miljøpåvirkninger, hvad angår støj, trafik, lys og visuelle påvirkninger" Hvad betyder ikke væsentlige miljøpåvirkninger?

Jeg vil opfordre alle til at læse lokalplan 1.167. Høringsperioden er frem til 8. marts. Og støt netindsamlingen mod lokalplanen: Skrivunder.net/sommariva.

Det er stadig uklarhed over støj-, trafik-, lys- og visuel påvirkning på miljøet og for beboerne omkring stadion. Den udfærdigede miljøvurdering giver ikke klare svar på, hvordan generne kan afhjælpes og hvad man konkret har tænkt sig at gøre ved det.

