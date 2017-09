Det er farligt at cykle i Helsingør

DEBAT

HElsingør: Det er for farligt at cykle i Helsingør Kommune, og nogen er nødt til at sætte fokus på problemet! Alt for mange steder er der så dårligt udsyn for cyklister, at det er med livet som indsats, at de kommer omkring i byen. Her taler jeg om, at oversigtsforholdene, som Vejdirektoratet kalder det, er for ringe. For nylig blev der lagt en video op på Ekstra Bladets hjemmeside, hvor to borgere kom i karambolage med hinanden på Nordre Strandvej i Helsingør. Cyklisten, der kørte sydpå ad cykelstien mod Helsingør, kunne ikke se bilisten, der var på vej ud af sin