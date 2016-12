Det behøver ikke at være så svært, Benedikte Kiær

Tænk også på de borgere, som bor i kommunen, lyder rådet fra læseren til Benedikte Kiær.

Debat Helsingør - 23. december 2016 kl. 11:24 Af Jens Kirkegaard, arkitekt, Næstformand i Dansk Folkeparti Helsingør Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Helsingør: Helsingørs borgmester har tilsyneladende et stort overblik i sin kamp for at tiltrække 1000 nye børnefamilier inden 2020. Derfor retter borgmesteren en opsang til borgerne og beskriver det uheldige med de mange indsigelser i lokalpressen: "En tradition for, at hver eneste gang der er ved komme et byggeri i gang, hvor de nye familier kan bo, så er der kritik"

Videre kommenterer Benedikte Kiær med konkrete eksempler "Fakta er nemlig at sagsbehandlingen i kommunen er både professionel og korrekt" - også i eksemplet med Rørtangvej, hvor kommunen skulle forære 10 yderlige byggeretter, udover de 16 lovlige, svarende til en gave på 10 millioner. Her mener borgmesteren, " at i stedet for at gå i dialog og påpege alternative løsninger overfor bygherren valgte naboerne at bruge tiden på at samle underskrifter og skrive læserbreve."

Her er vi i virkeligheden ved sagens kerne: Hvorfor er der ikke en tradition i Helsingør for en arkitektonisk dialog, når lokalplan-projekterne ser dagens lys ? Og en debat om nybyggeriets relationer til omgivelserne? Eksempelvis den ulykkelige sag om familien Strand med et brutalt naboskab til projekt "Esperhaven" som borgmesteren også har en klar mening om, nemlig " at der heller ikke her er tale om lemfældig behandling af lovgivningen".

Her vil jeg påpege overfor borgmesteren, at såfremt der havde været en faglig dialog med Esperhave i begyndelse af projektet, så havde man dels kunne spejlvende den klump af fem huse, der er ud for familien Strand, også for at få en større afstand, og dels bede Esperhaven om at begynde med gruppens én-etagers modul, i stedet for det eksisterende toetagers modul, som tilfældet er i dag, lige ud for familiens solterrasse etc.

Såfremt borgmesteren begynder at tillade en arkitektonisk faglighed i plansektoren, i stedet for regnearkene om de tilladte m2, så tror jeg, at kritikken vil blive mindre. For handler det trods alt ikke om, at kunne sikre og udvikle omgivelserne bedst muligt, for os der allerede bor i kommunen - og ikke kun om at tiltrække nye borgere for en hver pris i et halvtarveligt nybyggeri der ikke spiller sammen med omgivelserne.