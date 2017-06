Designmanualer også i mindre bysamfund

Eksempelvis har Kolding Kommune lavet en designmanual for sit landområde, for i de mindre bysamfund, at kunne fremme forskellige lokale kvaliteter. Designmanualer behøver ikke altid kun at dreje sig om bymidte og deres handelsstandsforeninger.

For at I samlet kan se på områdernes mangler og kvaliteter, få diskuteret, hvilke muligheder det er der skal udvikles for byerne. Herunder mulighederne for at kunne planlægge nye afgrænsninger for efterfølgende at samle synspunkterne op under et fælles kaffebord i Sognehuset.