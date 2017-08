Derfor stiller Rambo ikke op til valget

Beslutningen er taget med svære overvejelser. Det har ikke været nemt, og er uden tvivl en skuffelse, for de mange stillere, som har skrevet under på hans berettigelse på kandidatlisten til Helsingør Byråd, og ikke mindst, de store sponsorater, som er modtaget fra private og virksomheder, til en spektakulær valgkampagne i Helsingør Kommune. Beslutningen om at fravælge sit kandidatur, er taget ud fra to vinkler; Familien og familievirksomheden. Rolf skal i foråret 2018 være far for anden gang, og vil i den anledning flytte bopæl til Frederiksberg, sammen med sin samlever