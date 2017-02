Sådan forventes det nye stadion at komme til at tage sig ud. IIlustration: Helsingør Kommune

Der skal være tid til spørgsmål om det nye stadion

Debat Helsingør - 14. februar 2017 kl. 13:51 Af Erik Trolle, Foreningen Nyt Stadion

Debat

Projektets styregruppe for et nyt stadion på Gl. Hellebækvej har taget initiativ til et orienterende møde med brugere, borgere og andre interessenter med henblik på at belyse forskellige centrale dele af projektet samt give deltagerne mulighed for at stille uddybende spørgsmål.

Det må forventes, at mange borgere møder op, men da der er lagt op til et større program, inden det bliver muligt at stille spørgsmål omkring projektet, synes tidsrammen på to timer at være lige kort nok.

Arrangørerne må sørge for, at alle borgere der ønsker at stille spørgsmål får mulighed for at blive hørt, ligesom det må forventes at panelet kan give udbyggende svar, således at denne vigtige beslutning for økonomi og miljø i Helsingør Kommune bliver ordentligt belyst.

Mødet finder sted i Helsingør Hallens cafe torsdag den 2 marts kl. 19,00.

