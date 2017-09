Coloplasts tomme bygninger på Bronzevej nævnes som et område, hvor der kan bygges nye boliger. Foto: Arkiv

De gode byggemuligheder i Espergærde

Debat Helsingør - 16. september 2017 kl. 09:39 Af Per Tærsbøl og John Calberg, byrådsmedlemmer(K) Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Debat:

Gennem længere tid har virksomhederne Coloplast og Triumph i Espergærde erhvervspark forsøgt at afhænde deres grunde og bygninger til erhvervsformål uden held. Det vidner om hvor svært det er at tiltrække store virksomheder til området og kommunen som helhed. Det er derfor glædeligt at forvaltningen nu igangsætter lokalplanarbejdet så de to store grunde kan omdannes fra erhverv til boliger. Det sker efter ønske fra virksomhederne, der mener bedre at kunne sælge til boligformål. Det giver nogle muligheder som vi gerne vil pege på.

Allerede for 2 år siden havde byrådet nedsat et særudvalg, hvis formål bl.a. var at pege på, hvor der kunne bygges boliger og netop disse 2 grunde var i fokus pga deres attraktive beliggenhed tæt på boligområdet omkring Hovvej. Vi foreslog den gang at Coloplast og Triumph alternativt forsøgte at sælge til boligformål og at kommune og byråd i givet fald ville medvirke positivt til en hurtig planmæsig omdannelse.

Nu er processen igangsat, der måske nok er længere end forventet pga de miljømæssige forhold, der gør sig gældende for etablering af boliger tæt på et eksisterende erhvervsområde. Det havde vi selvfølgelig gerne set ske hurtigere, men glæder os naturligvis over, at der hermed bliver mulighed for at etablere attraktive boliger på Hovvej relativt tæt på indkøbsmuligheder og station.

Vi mener for det første at dette giver mulighed for at etablere boliger for mange ældre som i dag bor i vore eksisterende parcelhusbebyggelser. Der et stort behov for boliger til ældre som gerne vil sælge og samtidig blive i Espergærde, men mangler en passende og attraktiv boligmulighed. Det mener vi at der er mulighed for at kunne skabe på netop disse arealer. Dermed kan vi også frigive boliger i parcelhusområdet til nye børnefamilier. Endelig undgår vi at have et "spøgelseskvarter" som står og forfalder.

Samtidig er processen omkring udarbejdelse af lokalplan for boliger i Kelleris igangsat. Her lægges der op til en gradvis udbygning i takt med behov og salg, men også til en nedlæggelse af et grønt og rekreativ område, hvilket mange ikke overraskende synes er knap så god en ide. Det er dog vores vurdering at oplægget til lokalplan for et muligt byggeri i Kelleris området er meget "grønt" i sit udtryk.

Endelig ligger der et forslag om etablering af såkaldte "billige" boliger i Hovparken. De blev iværksat udfra et forventet behov for boliger til flygtninge. Vi kan blot konstatere at vi ikke modtager i nærheden af de flygtninge som lå til grund for forslaget. Vi synes derfor man skal tænke sig godt om før man inddrager de grønne områder mellem boligkareerne i Hovparken til boligfortætning.

Vi tænker "højt" at en relativ hurtig omdannelse af erhvervsområdet ved Hovvej til boliger kunne bidrage til dels at mindske behovet for graden udbygning af Kelleris og dermed bevare en større del af det rekreative område, men også at en del af disse kunne indgå til anvendelse som "billige" eller "betalbare" mindre boliger.