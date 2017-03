Salget kommunens ejendom på Mørdrupvej til dette projek var en hovsaløsning, mener læseren. Illustration: H+ Arkitekter

Byrådsflertallet går uden om borgerne i Espergærde

Debat Helsingør - 02. marts 2017 kl. 11:44 Af Christian Holm Donatzky, byrådsmedlem Radikale Venstre Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Debat

På et lukket punkt på mandagens byrådsmøde besluttede byrådsflertallet at bruge over 5 millioner kroner af borgernes penge uden offentlighedens kendskab. Når vi er i en situation, hvor vi vender hver en krone i kommunens budget, er det ikke en metode, som Radikale vil være med til. Pengene bliver brugt på at købe en ejendom på Gefionsbakken i Espergærde for at lave parkeringspladser der.

Læs også: At sikre parkeringspladser er rettidig omhu

Der er brug for parkeringspladser i Espergærde. Ingen tvivl om det. Men denne beslutning er en hovsaløsning på et problem, kommunen selv har skabt pga. salget af Teknik-, Miljø- og Klimaadministrationens grund på Mørdrupvej 15-19 før udarbejdelse og vedtagelse af lokalplan med forudgående høring. Den høring, som følger købet, er ikke en reel høring, da byrådsflertallet tydeligvis er bange for, at salget så skal gå i vasken.

Radikale var og er imod den måde at lave byudvikling på. Vi har faktisk brugt ressourcer på at lave helhedsplaner for Espergærde, og vi er nødt til at have et helhedssyn og inddrage borgerne, når vi udvikler vores kommune. Og det bliver afkoblet, når det eneste, der tæller, er, hvor høj en pris, vi kan få. Salget af Mørdrupvej 15-19 har skabt fokus på parkeringsproblemerne i Espergærde.

Men er det den rigtige placering af parkeringspladserne, vi får nu? Det kan heller ikke blive diskuteret med borgerne i Espergærde. Er der risiko for, at trafikproblemerne på Gefionsbakken bliver forværret? Hvor meget kan parkeringspladser ved rensningsanlægget afhjælpe problemet? Ville det ikke være bedre med parkeringspladser på hjørnet af Mørdrupvej og Gefionsbakken? Nå nej, det kan ikke lade sig gøre, for kommunen har solgt grunden...Men man vælger at bruge 5 mio. kr. uden en forudgående diskussion om, hvor parkeringspladser kan blive etableret mest hensigtsmæssigt.

Vi må ikke blive udviklings- og beslutningsforskrækkede. Helsingør Kommune vil gerne tiltrække nye borgere, og Espergærde er det mest oplagte byudviklingsområde i kommunen. Eksempelvis bliver det spændende at følge planerne for Kelleris. Men det skal gøres med respekt for helheden. Og alle steder vi byudvikler i Helsingør Kommune skal vi tage politisk styring og sørge for, at vi får kvarterer med forskellige boligstørrelser og -former, så vores kommune ikke bliver opdelt.

