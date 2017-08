Borgmesteren og byrådet opfører sig arrogant, mener skribenten. Foto: Foto: Allan Nørregaard

Byrådets arrogance når nye højder

Debat Helsingør - 26. august 2017 kl. 20:20 Af Kjeld Damgaard, formand for Espergærde Byforening Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Debat

I sidste uge bekendtgjorde borgmesteren rævestolt, at hun personligt sammen med sin tro væbner Johannes Hecht-Nielsen havde sørget for, at firmaet Trelleborg kan blive i Helsingør med sine 300-400 arbejdspladser. Som tidligere fortalt her i Frederiksborg Amts Avis sker salget til Trelleborg uden at området er ændret til byzone og uden at der er lavet lokalplan for området. Det er i sig selv stærkt kritisabelt og vidner om, at Helsingør Byråd er fløjtende ligeglade med den demokratiske procedure, der er intentionen i Lov om Planlægning. Den lov taler om, at borgerne skal gives den størst mulige oplysning og indflydelse på planlægningen i kommunen.

Enhver selvstændigt tænkende kan imidlertid se, at det ikke bliver tilfældet her. Arealet er allerede solgt og Trelleborg har fået lovning på, at de kan bygge, så det hele står klar i 2020. Hvor store tror du, chancerne er for at ændre noget i den plan, selvom byrådet på papiret overholder alle formalia?

Men sandheden om Trelleborg-købet er endnu værre: Kommunen har ikke på noget tidspunkt orienteret den grundejer, som bor lige op ad det nye byggeri. Det kom som en komplet overraskelse for denne beboer, hvis grund bliver en del af det nye erhvervsområde, at hans omgivelser uden varsel er blevet ændret til erhvervszone. Da de nuværende ejere flyttede ind for fem år siden undersøgte de, om der var lokalplan for området. Da der ikke var det, følte de sig sikre på udsigten til et grønt område i mange år frem. Men for få dage siden opdagede de, at byrådet havde udført et fait accompli, uden at de vidste noget som helst. Ikke underligt, at grundejerne overvejer et sagsanlæg med krav om kompensation for værdiforringelse.

Vi må således konstatere, at byrådet endnu engang har udvist en utrolig arrogance overfor nuværende beboere og igen udnyttet et lille hul i lovgivningen. Samme arrogance har byrådet vist i mange tilfælde i det sidste års tid. Her nogle eksempler:

1. Total arrogance overfor naboer til byggeriet på Sct. Georgs-grunden (højt byggeri helt op til naboskel)

2. Stor arrogance overfor naboer og andre, der protesterede over en helt gal måde at lave lokalplanlægning for det område, der hidtil har rummet Teknisk Forvaltning.

3. Total ligegyldighed overfor naboer til en nu nedrevet strandvejsvilla ved Egebæksvang. Naboer som selvfølgelig stejlede over, at byrådet gav lov til at bygge langt over kommuneplanens bebyggelsesprocent.

4. Mega arrogance overfor en meget stor gruppe af mennesker, der protesterede over planerne om et nyt stadion i Helsingør.

Et flertal i byrådet mener således, at der skal ske nyt byggeri for en enhver pris uanset konsekvenserne for nuværende borgere. Men der er jo ikke så lang tid til næste byrådsvalg, så politikernes tro på, at en sådan stribe fadæser nok vil blive glemt af vælgerne, kan jo blive gjort til skamme!

