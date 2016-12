Byrådet er forpligtet

Debat

Helsingør: I mandags vedtog et flertal i byrådet, at de ikke ville undersøge mulighederne for at få hospitalsgrunden på Esrumvej tilbage til Helsingør Kommune. Grunden har gennem en lang årrække været udlånt til Amtet og senere Regionen til hospitalsformål. Regionen har lukket sygehuset og solgt ejendommen til Statens ejendomsselskab, Freja, men grunden tilfalder efter min fulde overbevisning Helsingør Kommune, som har udlånt den for kr. 0,- til hospitalsformål og intet andet.