Budget 2018 i Helsingør

Debat Helsingør - 29. maj 2017 kl. 11:12 Af Lene Lindberg,byrådskandidat for Socialdemokratiet Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Debat

Jeg har over flere dage reflekteret over borgmester Benedikte Kiærs udmelding om budget 2018. Benedikte Kiær vil rigtig gerne sørge for, at der kommer mere personale i daginstitutionerne. Det lyder da godt, og hvem kan ikke støtte et forslag som dette?.

Benedikte Kiær har dog et MEN og det er, at hendes eget parti også ønsker at sænke skatterne.

Jeg håber ikke, at Benedikte Kiær får opbakning i denne sag. Vi står med store problemer i forhold til at få enderne til at nå sammen.

Skolerne har netop offentliggjort et gigant underskud, så hvordan kan nogen så mene at vi skal sænke skatterne?.

Jeg ved med sikkerhed, at de fleste borgere faktisk ikke har »ondt i skatten«. De vil - ligesom jeg - gerne sikre ordentlige forhold for vores allesammens velfærd. Det betyder ordentlige forhold for vores børn, en værdig ældrepleje, hvor man bl.a. kan få en plejehjemsplads vel at mærke INDEN man er nået til det punkt i livet, hvor det næsten er for sent!

Eller i forhold til en handicappolitik, så de pågældende kan få et anstændigt liv så tæt på den hverdag de ikke-handicappede har.

Vi skal arbejde for at hjælpe de syge og ledige tilbage på arbejdsmarkedet.

Alle disse tiltag gøres ikke ved at skatten sænkes. Vi har i de sidste år kunne mærke nedskæringerne i den offentlige service. Det skal stoppes.

Så min opfordring til det siddende byråd er, at indgå et budget hvor servicen ikke sænkes.