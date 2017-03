Send til din ven. X Artiklen: Brug for tryghed og jobbank Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Brug for tryghed og jobbank

Debat Helsingør - 03. marts 2017 kl. 14:11 Af Lene Lindberg, afdelingsformand FOA Nordsjælland Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Debat:

Endnu en uge hvor der varsles fyringer på skoleområdet i Helsingør. Det er anden runde. For få uger siden var det skolerne i Helsingør og Ålsgårde, i denne uge er det så Espergærde og snart ventes Snekkersten.

Det er rigtig mange dygtige medarbejdere som kommunen fyrer. Begrundelsen er at det er nødvendigt for at få pengene til at slå til. Det vil FOA Nordsjælland ikke stille spørgsmålstegn ved, for det er jo virkeligheden.

Det vi til gengæld vil appellere til er, at kommunen genindfører en form for tryghedsordning eller jobbank. FOA Nordsjælland mener, at der skal være en sikring som gør, at de der modtager en opsigelse sikres således, at hvis der i opsigelsesperioden kommer ledige stillinger andre steder i kommunen, så skal de opsagte medarbejdere tilbydes disse stillinger.

Vi ved at der er en vis omsætning af jobs hele tiden og kommunen bør derfor sikre, at de medarbejdere der har været stabile og faglige dygtige, forbliver i kommunen.

Det er ikke sikkert, at alle kan fastholdes i kommunen, men nogen kan og det bør sikres.

Lige nu er det skoleområdet der berøres, men det kan også ske for andre områder, og her vil en evt. tryghedsordning eller jobbank være et positivt tiltag.

Det kan lade sig gøre, hvis blot der er vilje blandt de folkevalgte politikere.

En sidegevinst er ligeledes, at det kan være med til at dæmpe en kedelig omtale af kommunen som arbejdsplads.

relaterede artikler

Fyringsrunde på endnu en folkeskole 01. marts 2017 kl. 11:58

Lærere og pædagoger fyres i Espergærde 27. februar 2017 kl. 17:27