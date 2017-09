Borupgård igen igen

Det planlagte byggeri foran Borupgård vækker debat. Foto: Andreas Norrie

Debat Helsingør - 15. september 2017 kl. 07:40 Af Viggo Pedersen, skipper og byrådskandidat for DF Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Jeg har "hørt" et par misforståelser og skal derfor oplyse, at læserbreve har ingen betydning og indsigelser gælder kun i forhold til lokalplanen og kan tilsidesættes.

I denne sag er afdelingsmødet højeste myndighed. Loven er helt klar på dette punkt og kan tjekkes hos kommunens juridisk sagkyndige.

Mit råd til de berørte afdelinger er derfor, at deres afdelingsbestyrelser eller et tilstrækkeligt antal beboere, af egen drift hurtigst muligt indkalder til et ekstraordinært beslutningstagende afdelingsmøde (beboermøde) med kun afdelingens udvidelse, ja eller nej, på dagsordenen.

Et klart ja eller nej vil også sende et klart juridisk signal til byrådet.

Jeg har hørt, at formanden prøver at bilde beboerne ind, at når hovedbestyrelsen og repræsentantskabet har sagt ja, kan udvidelsen og byggeriet gå i gang. Hvorfor formanden forsøger dette tricks kan man kun gisne om. Renovering og udvidelse er ikke det samme juridisk set og derfor forskelligt lovgrundlag.

Har afdelingsmødet for eksempel besluttet at stemme nej og boligselskabet alligevel forsøger at udvide og bygge, er jeg af den overbevisning, at afdelingen kan stoppe sagen med et fogedforbud. Derved får man rettens ord og afgørelse for hvad der er ret og rigtigt.

I øvrigt - ingen jeg kender tror på, at man kan bygge for de penge, så jeg har en til vished grænsende formodning om, at byggeriets budgetoverskridelser skal tørres af på de gamle afdelingers husleje. Det er også dybt mærkeligt, at man først nedlægger små lejligheder og nu vil bygge på ny legeplads og rekreativt område.

Den enkelte beboer må til at oppe sig, møde op til afdelingsmøderne, være mere skarp og opmærksom på hvem man vælger til repræsentantskabet. Og hvilken af de to valgmetoder der bruges.

Det er ikke for sjov, at jeg som beboerdemokrat daglig kæmper for beboernes interesser og for en god og alsidig boligpolitik. Men jeg behøver stemmer til byrådet for også at blive hørt der.