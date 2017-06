Byrådskandidat undrer sig om sagen om lysene på det nuværende stadion på Nordre Strandvej. Foto: Claus Birch/Foto: Claus Birch

Borgmesterens ekspertvurderinger

Debat Helsingør - 06. juni 2017 kl. 20:57 Af Jørgen Bodilsen, byrådskandidat for Enhedslisten Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Debat

Sagen om at modernisere Nordre Strandvejs' stadion i stedet for at bygge et nyt på Gl. Hellebækvej udvikler sig til det nærmest komiske.

Helsingør kommune har fået udfærdiget en 26 sider lang udregning af lysforholdene, såfremt man moderniserede stadion på Nordre Strandvej til 1. divisions stadion og de krævede 500 lux på banen. Nu er der den mangel ved rapporten, at der ikke er nogen konklusion på beregningerne. Det er 26 sider med tal og beregninger, der vil være totalt uforståelige for de fleste. Borgmesteren konkluderer ud fra rapporten, at lysanlægget vil standse trafikken på Nordre Strandvej og at Lokalbanen bliver nødt til at indstilles.

Forleden aften blev der sat 1000 lux midlertidigt op til en aftenkamp, hvilket er mere end det dobbelte end 500 lux. Trafikken forsatte på Nordre Strandvej, Lokalbanen kørte. Så må konklusionen om virkningerne i rapporten være totalt forkert. Der er da heller ingen ekspert, der indtil nu har villet lægge navn til konklusionen.

Så onsdagens aften kamp viste, at et lysanlæg til 1000 lux. Ikke er noget problem. For mig tegner der sig mere og mere et billede af, at ved en renovering af Nordre Strandvej er problemerne beskrevet større end de er, for at kunne sælge idéen om et nyt stadion på Gl. Hellebækvej.