Borgermøde i Espergærde. Foto: Dorte Møller Rasmussen

Borgerinddragelsen må være reel

Debat Helsingør - 13. september 2017 kl. 20:13 Af Erik Stubtoft, Snekkersten, Niels-Erik Nielsen, Ålsgårde og Jøren E. Hansen, Helsingør, medlemmer af S Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Debat

Borgerinddragelse ser ud til at blive et tema i den valgkamp, der er startet. Godt for det. Vi trænger nemlig til at få vendt og drejet, hvordan borgerne kan få indflydelse på kommunens udvikling. Senest har vi set, hvordan der er afholdt borgermøde i Espergærde - om Espergærde. Mange borgere mødte op. Borgerne deltog aktivt i gruppearbejde - og der kom rigtig mange gode forslag på bordet. Der blev nedsat en følgegruppe, som skal formulere de endelige forslag til kommunen. Fint.

Kommunen kaldte det et borgermøde, men det er en markant fornyelse af begrebet borgermøde, at borgerne reelt kommer ind i processen på et tidligt tidspunkt. For at borgerne skal få reel indflydelse f.eks. på en lokalplan, skal rækkefølgen nemlig være følgende: Politikerne beslutter, at der skal laves en lokalplan for et område med de vilkår, der gælder for området. Derefter skal borgerne inddrages aktivt. En model, som også kan finde anvendelse på andre kommunale emner, som borgerne fremtidigt skal inddrages i.

Det kan så ske på et borgermøde - med den ny model. I fremtiden bør politikerne ikke deltage i borgermøderne f.eks. i paneler eller som oplægsholdere. Lad dog borgerne frit og uden rammer fortælle, hvad de synes og mener om udviklingen for det pågældende område. Lad dog borgerne få luft for ideer og tanker, drømme og fantasier. Om det bliver for dyrt eller ulovligt - eller der er andre relevante begrænsninger som miljø, støj, mv. ja det er så politikernes opgave og ansvar, når de skal træffe den endelige beslutning om lokalplanen.

De mange læserbreve og politikerudtalelser om Borgerinddragelse, vi har set i de lokale medier i den seneste tid viser, at der er mange emner, som borgerne gerne vil være med til at diskutere. Der er da også allerede planlagt flere borgermøder om lokalplaner efter den nye model.

Der er ingen grund til at tro, at det kommende byråds politikere får det lettere og at der bliver mindre støj på linjen end der har været tidligere. Det skyldes bl.a., at borgerne er blevet opmærksomme på, at det kan nytte noget at gøre indsigelser mod de beslutninger, som politikerne og embedsmændene træffer.

Derfor må vi have den debat om, hvordan en endnu bedre Borgerinddragelse kan finde sted. En saglig Borgerinddragelse, hvor vi respekterer det repræsentative demokrati, hvor borgerne vælger politikerne og hvor det er politikerne, der træffer beslutningerne. Vel at mærke efter, at borgerne har været en reel del af processen.

Dybest set har begrebet Borgerinddragelse vel fælles interesse hos de involverede. Borgerne, embedsmændene, politikerne - ja og kommunen som selvstændigt begreb - har vel alle sammen interesse i, at Borgerinddragelse er og bliver et brugbart instrument i den demokratiske og politiske beslutningsproces.

Kloge mennesker fortæller ligefrem, at Borgerinddragelse er en forudsætning for brug af demokratiet som styreform - og for det repræsentative demokrati især. Hvis ikke borgerne og de politikere, vi selv vælger, har tillid til hinanden og vil det godt for hinanden, så er det at det kan gå galt, som vi har set eksempler på.

Det er måske et skridt på vejen til et endnu bedre demokrati end det vi har i dag, hvis vi kan lære at bruge Borgerinddragelsen endnu bedre - til fælles glæde og gavn.