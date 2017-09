Borgermøde om det omstridte stadion på Gl. Hellebækvej. Foto: Andreas Norrie

Send til din ven. X Artiklen: Borgerinddragelse med borgerne i centrum Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Borgerinddragelse med borgerne i centrum

Debat Helsingør - 05. september 2017 kl. 20:44 Af Jørgen E. Hansen, Erik Stubtoft og Niels-Erik Nielsen, medlemmer af Socialdemokratiet i Helsingør Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Debat

Borgerinddragelse er i sig selv et ord, der har værdi for borgere og politikere i et demokrati. Det indeholder de allerbedste intentioner om, at borgerne kan deltage i de besluttende processer sammen med politikerne. Det kan f. eks. være, når politikerne på borgernes vegne skal træffe afgørelser om planer for udvikling af kommunen, byggesager og i det hele taget alle de områder, hvor det kan lade sig gøre at inddrage borgerne i beslutningsprocessen.

På det seneste er Borgerinddragelse blevet et ord, som kommunerne og dermed byrådsmedlemmerne - også i Helsingør - taler om, når de angiveligt ønsker at inddrage borgerne i beslutningsprocessen i denne og hin sag. De antyder derved, at alle borgere kan bliver hørt og set, hvis de vil, at alle ideer og forslag bliver inddraget i processen - og at der ikke sker beslutninger, som ikke er blevet grundigt behandlet på borgerniveau forinden.

Hvis der i fremtiden skal etableres en reel Borgerinddragelse skal vi undgå, at politikerne opfatter det som formalia, der bare skal opfyldes. Tværtimod. Politikerne og embedsmændene skal løse opgaven med at informere borgerne på et reelt sagligt grundlag. Derved kan borgerne opleve, at deres input, forslag og ideer rent faktisk indgår i beslutningsprocessen - uden at nogen af den grund skal tro, at alle ideer, tanker, forslag og indsigelser kan imødekommes.

At inddrage borgerne i kommunale anliggender er ikke noget nyt. Vi kender det som borgermøder, høringssvar ved lokalplaner, indsigelser mod byggeprojekter som f. eks. byggesager ala Byskolen, Svingelport, Mørdrupvej mv. Naturligvis også i form af læserbreve, underskriftsindsamlinger, demonstrationer, deltagelse i møder og andre former for borgeraktiviteter.

Det er tydeligt, at borgerne har fået mere lyst til at kigge politikerne over skulderen - ja endda lige i øjnene - når der er projekter på vej i kommunen. Den seneste sag var Stadionsagen. Bl. a. på baggrund af den sag kan vi konstatere, at Borgerinddragelse primært handler om, at borgernes synspunkter, ideer og tanker om et kommende projekt (plan) skal indgå være et selvstændigt punkt i processen før arkitekterne og politikerne bestemmer sig for, hvad de synes.

Derfor skal vi finde brugbare modeller til Borgerinddragelse, som på en gang løser de to opgaver, men som også rækker fremad til at gøre tingene på en ny måde inden for demokratiets rammer. Det vil vi gerne sætte fokus på op til det kommende valg til Byrådet.